Популярне в Україні польське масло виявилося фальсифікатом: результати перевірки

Вершкове масло / © pixabay.com

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Лабораторна перевірка масла та сирів з Польщі у Києві шокувала результатами. Чотири з п’яти зразків містили критичну кількість немолочних жирів та не мали українського маркування.

Про результати лабораторного дослідження повідомив директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.

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Для лабораторної перевірки відібрали зразки масла та сирів, які придбали на одному з київських ринків. Фахівці досліджували продукцію на наявність замінників молочного жиру, яких у натуральному маслі та сирі бути не повинно.

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Результати аналізу показали, що:

у маслі Mlekovita Maslo Polskie 82% вміст замінників молочного жиру становив 89,72%,

у маслі Mleczna Dolina 82% — 94,84%,

у сирі Polmlek Perla Warmii виявили 95,53% немолочних жирів,

сир Mlekovita Brie Classic містив 34,68% замінників молочного жиру, що також свідчить про його невідповідність натуральному молочному продукту.

Водночас єдиним зразком, який успішно пройшов лабораторне дослідження, стало масло Laciate Maslo Oselkowe Extra жирністю 83%. У ньому не виявили жодних замінників молочного жиру.

Несміянов зазначив, що продукція, яка не відповідає вимогам до молочних виробів, може бути фальсифікатом або підробкою. Крім того, він звернув увагу, що на упаковках перевірених товарів були відсутні українське маркування та інформація про офіційного імпортера.

До слова, найчастіше в Україні підробляють вершкове масло, сметану та сири, замінюючи молочні жири й білки дешевими рослинними чи немолочними компонентами. Фальсифікат переважно потрапляє до споживачів через заклади громадського харчування або продається під виглядом бюджетних товарів. Експерти наполягають на посиленні боротьби з тіньовими виробниками.

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