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- Украина
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Популярное в Украине польское масло оказалось фальсификатом: результаты проверки
Союз потребителей Украины нашел фальсификат среди популярных польских молочных изделий.
Лабораторная проверка масла и сыров из Польши в Киеве повергла в шок. Четыре из пяти образцов содержали критическое количество немолочных жиров и не имели украинской маркировки.
О результатах лабораторного исследования сообщил директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.
Для лабораторной проверки отобрали образцы масла и сыров, приобретенных на одном из киевских рынков. Специалисты исследовали продукцию на наличие заменителей молочного жира, которых в натуральном масле и сыре быть не должно.
Результаты анализа показали, что:
в масле Mlekovita Maslo Polskie 82% содержание заменителей молочного жира составляло 89,72%,
в масле Mleczna Dolina 82% — 94,84%,
в сыре Polmlek Perla Warmii обнаружили 95,53% немолочных жиров,
сыр Mlekovita Brie Classic содержал 34,68% заменителей молочного жира, что также свидетельствует о его несоответствии натуральному молочному продукту.
В то же время единственным образцом, успешно прошедшим лабораторное исследование, стало масло Laciate Maslo Oselkowe Extra жирностью 83%. В нем не обнаружили никаких заменителей молочного жира.
Несмиянов отметил, что продукция, не отвечающая требованиям к молочным изделиям, может быть фальсификатом или подделкой. Кроме того, он обратил внимание, что на упаковках проверенных товаров отсутствовали украинская маркировка и информация об официальном импортере.
Кстати, чаще всего в Украине подделывают сливочное масло, сметану и сыры, заменяя молочные жиры и белки дешевыми растительными или немолочными компонентами. Фальсификат преимущественно попадает к потребителям через общепит или продается под видом бюджетных товаров. Эксперты настаивают на усилении борьбы с теневыми производителями.