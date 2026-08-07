ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1274
Время на прочтение
2 мин

Популярное в Украине польское масло оказалось фальсификатом: результаты проверки

Союз потребителей Украины нашел фальсификат среди популярных польских молочных изделий.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Сливочное масло

Сливочное масло / © pixabay.com

Лабораторная проверка масла и сыров из Польши в Киеве повергла в шок. Четыре из пяти образцов содержали критическое количество немолочных жиров и не имели украинской маркировки.

О результатах лабораторного исследования сообщил директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

Для лабораторной проверки отобрали образцы масла и сыров, приобретенных на одном из киевских рынков. Специалисты исследовали продукцию на наличие заменителей молочного жира, которых в натуральном масле и сыре быть не должно.

Результаты анализа показали, что:

  • в масле Mlekovita Maslo Polskie 82% содержание заменителей молочного жира составляло 89,72%,

  • в масле Mleczna Dolina 82% — 94,84%,

  • в сыре Polmlek Perla Warmii обнаружили 95,53% немолочных жиров,

  • сыр Mlekovita Brie Classic содержал 34,68% заменителей молочного жира, что также свидетельствует о его несоответствии натуральному молочному продукту.

В то же время единственным образцом, успешно прошедшим лабораторное исследование, стало масло Laciate Maslo Oselkowe Extra жирностью 83%. В нем не обнаружили никаких заменителей молочного жира.

Несмиянов отметил, что продукция, не отвечающая требованиям к молочным изделиям, может быть фальсификатом или подделкой. Кроме того, он обратил внимание, что на упаковках проверенных товаров отсутствовали украинская маркировка и информация об официальном импортере.

Кстати, чаще всего в Украине подделывают сливочное масло, сметану и сыры, заменяя молочные жиры и белки дешевыми растительными или немолочными компонентами. Фальсификат преимущественно попадает к потребителям через общепит или продается под видом бюджетных товаров. Эксперты настаивают на усилении борьбы с теневыми производителями.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie