Популярное в Украине польское масло оказалось фальсификатом: результаты проверки

Сливочное масло / © pixabay.com

Реклама

Лабораторная проверка масла и сыров из Польши в Киеве повергла в шок. Четыре из пяти образцов содержали критическое количество немолочных жиров и не имели украинской маркировки.

О результатах лабораторного исследования сообщил директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

Реклама

Для лабораторной проверки отобрали образцы масла и сыров, приобретенных на одном из киевских рынков. Специалисты исследовали продукцию на наличие заменителей молочного жира, которых в натуральном масле и сыре быть не должно.

Реклама

Результаты анализа показали, что:

в масле Mlekovita Maslo Polskie 82% содержание заменителей молочного жира составляло 89,72%,

в масле Mleczna Dolina 82% — 94,84%,

в сыре Polmlek Perla Warmii обнаружили 95,53% немолочных жиров,

сыр Mlekovita Brie Classic содержал 34,68% заменителей молочного жира, что также свидетельствует о его несоответствии натуральному молочному продукту.

В то же время единственным образцом, успешно прошедшим лабораторное исследование, стало масло Laciate Maslo Oselkowe Extra жирностью 83%. В нем не обнаружили никаких заменителей молочного жира.

Несмиянов отметил, что продукция, не отвечающая требованиям к молочным изделиям, может быть фальсификатом или подделкой. Кроме того, он обратил внимание, что на упаковках проверенных товаров отсутствовали украинская маркировка и информация об официальном импортере.

Кстати, чаще всего в Украине подделывают сливочное масло, сметану и сыры, заменяя молочные жиры и белки дешевыми растительными или немолочными компонентами. Фальсификат преимущественно попадает к потребителям через общепит или продается под видом бюджетных товаров. Эксперты настаивают на усилении борьбы с теневыми производителями.

Реклама

Новости партнеров