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- Украина
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Комары могут переносить опасный вирус: в Украине уже зафиксировали первые случаи
В Украине зафиксировали два случая лихорадки Западного Нила.
В Украине зафиксировали 2 случая лихорадки Западного Нила за первое полугодие 2026 года. В частности, в Сумской и Полтавской областях.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Как отмечают специалисты, лихорадка Западного Нила является вирусным заболеванием, которое передается преимущественно из-за укусов инфицированных комаров. Хотя 80% людей с таким диагнозом не имеют симптомов, в некоторых случаях инфекция может привести к менингиту или энцефалиту.
«Наивысший риск инфицирования — в летне-осенний период, когда комары наиболее активны», — отметили в центре.
Чтобы уберечься от опасного вируса, в Центре общественного здоровья советуют соблюдать следующие правила:
использовать репелленты (средства для отпугивания комаров);
носить одежду, максимально закрывающую тело;
устанавливать на окнах противомоскитные сетки;
использовать фумигаторы в помещениях.
В ведомстве отмечают: если после укуса комара появились высокая температура, сильная головная боль, боли в мышцах, слабость или другие симптомы, похожие на грипп, не занимайтесь самолечением — обратитесь к врачу.
Напомним, летние прогулки, пикники и отдых на улице имеют один минус — комаров. Избежать их почти невозможно, ведь этих насекомых нет только в Антарктиде и Исландии, но вряд ли вы планируете переезжать туда.