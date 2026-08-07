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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Комары могут переносить опасный вирус: в Украине уже зафиксировали первые случаи

В Украине зафиксировали два случая лихорадки Западного Нила.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Вирус

Вирус / © УНИАН

В Украине зафиксировали 2 случая лихорадки Западного Нила за первое полугодие 2026 года. В частности, в Сумской и Полтавской областях.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Как отмечают специалисты, лихорадка Западного Нила является вирусным заболеванием, которое передается преимущественно из-за укусов инфицированных комаров. Хотя 80% людей с таким диагнозом не имеют симптомов, в некоторых случаях инфекция может привести к менингиту или энцефалиту.

«Наивысший риск инфицирования — в летне-осенний период, когда комары наиболее активны», — отметили в центре.

Предостережения по поводу лихорадки Западного Нила. Фото: Центр общественного здоровья Украины / © Facebook

Предостережения по поводу лихорадки Западного Нила. Фото: Центр общественного здоровья Украины / © Facebook

Чтобы уберечься от опасного вируса, в Центре общественного здоровья советуют соблюдать следующие правила:

  • использовать репелленты (средства для отпугивания комаров);

  • носить одежду, максимально закрывающую тело;

  • устанавливать на окнах противомоскитные сетки;

  • использовать фумигаторы в помещениях.

Предостережения по поводу лихорадки Западного Нила. Фото: Центр общественного здоровья Украины / © из соцсетей

Предостережения по поводу лихорадки Западного Нила. Фото: Центр общественного здоровья Украины / © из соцсетей

В ведомстве отмечают: если после укуса комара появились высокая температура, сильная головная боль, боли в мышцах, слабость или другие симптомы, похожие на грипп, не занимайтесь самолечением — обратитесь к врачу.

Предостережения по поводу лихорадки Западного Нила. Фото: Центр общественного здоровья Украины / © соцмережі

Предостережения по поводу лихорадки Западного Нила. Фото: Центр общественного здоровья Украины / © соцмережі

Предостережения по поводу лихорадки Западного Нила. Фото: Центр общественного здоровья Украины / © соцмережі

Предостережения по поводу лихорадки Западного Нила. Фото: Центр общественного здоровья Украины / © соцмережі

Предостережения по поводу лихорадки Западного Нила. Фото: Центр общественного здоровья Украины / © соцмережі

Предостережения по поводу лихорадки Западного Нила. Фото: Центр общественного здоровья Украины / © соцмережі

Напомним, летние прогулки, пикники и отдых на улице имеют один минус — комаров. Избежать их почти невозможно, ведь этих насекомых нет только в Антарктиде и Исландии, но вряд ли вы планируете переезжать туда.

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