Нажали на опасную ссылку: что немедленно нужно сделать после фишинговой атаки

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Мошеннические сообщения в мессенджерах могут маскироваться по просьбе знакомых, сообщения банка, выплаты, розыгрыши или срочные предупреждения. После их получения не переходите по ссылке и не вводите никакие данные, даже если текст выглядит убедительно.

Киберполиция предупреждает , что фишинговые рассылки могут вести на поддельные страницы для сбора персональных и банковских данных. Ведомство советует проверять аккаунты организаций и получать важную информацию только из официальных источников.

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Признаки, что сообщение может быть мошенническим

Насторожить требуется действовать немедленно, обещание легкой выплаты, необычный адрес ссылки, ошибки в тексте и просьба сообщить код с SMS. Даже если сообщение поступило от знакомого, его аккаунт могли сломать – лучше проверить просьбу другим каналом.

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Фишинговый сайт может быть стилизован на странице банка, государственного учреждения или популярного сервиса. Открывайте официальный сайт через поиск или приложение, а не по ссылке из чата. О схеме с фальшивым банковским вознаграждением мы уже раньше рассказывали .

Что делать, если вы только получили сообщение

Если вы не открывали ссылку, не отвечайте отправителю и не отправляйте никаких данных. Сделайте скриншот сообщения вместе с названием аккаунта, временем получения и ссылкой, после чего заблокируйте отправителя и пожалуйста на сообщение в самом мессенджере.

Не удаляйте чат сразу, если планируете обращаться в милицию. Сохраненные скриншоты, URL, телефонный номер или имя пользователя помогут описать инцидент.

Что меняется, если вы перешли по ссылке

Если вы открыли страницу, но ничего не загружали и не вводили, закройте и не оставляйте на ней никаких данных. Не вводите номер телефона, пароль, данные карты или код подтверждения.

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Если вы загрузили файл или приложение, не запускайте его. Если файл уже открыт или приложение установлено, отключите устройство от сети и проверьте его на вредоносные программы.

Если вы вводили пароль, измените его на официальном сайте сервиса, а также на других ресурсах, где использовали такой же пароль. Для аккаунтов в мессенджерах включите двухфакторную аутентификацию и проверьте список активных сеансов. Дополнительные шаги для сломанного Telegram описаны в этой инструкции .

Если вы сообщили данные карты или код

Если вы передали реквизиты карты, CVV-код, пароль к банкингу или одноразовый код, немедленно позвоните банку по номеру с официального сайта или банковского приложения . Попросите заблокировать карту, счет или доступ к онлайн-банкингу и зафиксировать мошенническую операцию. Не звоните по номерам, указанным в подозрительном сообщении.

Проверьте операции по счетам и сообщите банку о всех незнакомых списаниях. Если деньги уже перевели, попросите банк зарегистрировать обращение и уточните какие документы нужны для дальнейшего рассмотрения. Параллельно сохраните переписку и не продолжайте диалог с мошенниками.

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Куда отправлять жалобу и какие доказательства сохранить

О мошенничестве можно сообщить полиции по номеру 102 или отправить сообщение Киберполиции. Для обращения подготовьте:

скриншоты сообщений и профиля отправителя;

ссылку на чат, сайт или файл;

номер телефона, адрес электронной почты или имя пользователя мошенника;

время происшествия и краткое описание своих действий;

данные о платеже — без передачи посторонним полного номера карты или кодов.

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