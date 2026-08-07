Мэдисон Бир показала свое роскошное обручальное кольцо с бриллиантом за почти миллион долларов

Мэдисон Бир / © Getty Images

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28-летние Герберт и Бир объявили о помолвке в прошлый вторник после почти года отношений. Он сделал певице предложение на закате посреди зеленого поля.

Мэдисон Бир

Мэдисон Бир

Эксперты рассказали Page Six Style, что центральный камень обручального кольца, вероятно, представляет собой бриллиант огранки «удлиненный кушон» весом от 10 до 15 карат. Ориентировочная стоимость украшения составляет от 700 тысяч до 1,2 миллиона долларов.

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Для первого публичного появления с обручальным кольцом Бир выбрала фисташково-зеленое ультракороткое платье из шифона со складками от Geyanna Youness, дополнив образ босоножками Jimmy Choo Slingback.

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Мэдисон Бир / © Getty Images

«Диамант Бир» пополнил список удлиненных обручальных колец, которые в последнее время выбирают знаменитости. Среди звезд, носящих украшения в таком стиле, — Тейлор Свифт и Селена Гомес.

«Удлиненная огранка „кушон“ встречается гораздо реже, чем традиционный кушон, и создает изящный эффект визуального удлинения пальца», — рассказал Page Six Style ювелирный дизайнер Логан Холлоуэлл, комментируя кольцо Бир.

Мэдисон Бир / © Getty Images

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