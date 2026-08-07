Комарі можуть переносити небезпечний вірус: в Україні вже зафіксували перші випадки

Вірус / © УНІАН

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В Україні зафіксували два випадки гарячки Західного Нілу за перше півріччя 2026 року. Зокрема, у Сумській та Полтавській областях.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

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Як зазначають фахівці, гарячка Західного Нілу є вірусним захворюванням, яке передається переважно через укуси інфікованих комарів. Хоча 80% людей із таким діагнозом не мають симптомів, в окремих випадках інфекція може призвести до менінгіту або енцефаліту.

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«Найвищий ризик інфікування — у літньо-осінній період, коли комарі найактивніші», — зазначили у центрі.

Застереження щодо гарячки Західного Нілу. Фото: Центр громадського здоров’я України / © Facebook

Щоб уберегтися від небезпечного вірусу, у Центрі громадського здоров’я радять дотримуватися таких правил:

використовувати репеленти (засоби для відлякування комарів);

носити одяг, що максимально закриває тіло;

встановлювати на вікнах протимоскітні сітки;

використовувати фумігатори в приміщеннях.

Застереження щодо гарячки Західного Нілу. Фото: Центр громадського здоров’я України / © із соцмереж

У відомстві наголошують: якщо після укусу комара з’явилися висока температура, сильний головний біль, біль у м’язах, слабкість чи інші симптоми, схожі на грип, не займайтеся самолікуванням — зверніться до лікаря.

Застереження щодо гарячки Західного Нілу. Фото: Центр громадського здоров’я України / © соцмережі

Застереження щодо гарячки Західного Нілу. Фото: Центр громадського здоров’я України / © соцмережі

Застереження щодо гарячки Західного Нілу. Фото: Центр громадського здоров’я України / © соцмережі

Нагадаємо, літні прогулянки, пікніки та відпочинок на вулиці мають один мінус — комарів. Уникнути їх майже неможливо, адже цих комах немає лише в Антарктиді та Ісландії, але навряд чи ви плануєте туди переїжджати.

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