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Комарі можуть переносити небезпечний вірус: в Україні вже зафіксували перші випадки
В Україні зафіксували два випадки гарячки Західного Нілу.
В Україні зафіксували два випадки гарячки Західного Нілу за перше півріччя 2026 року. Зокрема, у Сумській та Полтавській областях.
Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.
Як зазначають фахівці, гарячка Західного Нілу є вірусним захворюванням, яке передається переважно через укуси інфікованих комарів. Хоча 80% людей із таким діагнозом не мають симптомів, в окремих випадках інфекція може призвести до менінгіту або енцефаліту.
«Найвищий ризик інфікування — у літньо-осінній період, коли комарі найактивніші», — зазначили у центрі.
Щоб уберегтися від небезпечного вірусу, у Центрі громадського здоров’я радять дотримуватися таких правил:
використовувати репеленти (засоби для відлякування комарів);
носити одяг, що максимально закриває тіло;
встановлювати на вікнах протимоскітні сітки;
використовувати фумігатори в приміщеннях.
У відомстві наголошують: якщо після укусу комара з’явилися висока температура, сильний головний біль, біль у м’язах, слабкість чи інші симптоми, схожі на грип, не займайтеся самолікуванням — зверніться до лікаря.
Нагадаємо, літні прогулянки, пікніки та відпочинок на вулиці мають один мінус — комарів. Уникнути їх майже неможливо, адже цих комах немає лише в Антарктиді та Ісландії, але навряд чи ви плануєте туди переїжджати.