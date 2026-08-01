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56-річна Джейн Гардман із Великої Британії уже багато років живе з протезом носа після того, як рідкісне аутоімунне захворювання зруйнувало тканини її обличчя.

Жінка переконана, що хоч удар головою від домашнього собаки й не став причиною хвороби, саме він допоміг вчасно помітити перші симптоми небезпечного захворювання, передає Need To Know.

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Сьогодні Джейн прагне зробити все можливе, аби інші люди не зіткнулися з такими ж тяжкими наслідками через пізню діагностику.

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Мешканка міста Реддітч у графстві Вустершир розповіла виданню, що її ніс повністю зруйнувався після розвитку АНЦА- асоційованого васкуліту — рідкісного аутоімунного захворювання, яке спричиняє запалення кровоносних судин.

Джейн Гардман до втрати носа / © needtoknow.co.uk

Перші проблеми виникли ще 2012 року після того, як її собака за окликом СеСе випадково вдарила господарку головою по обличчю. Незабаром після цього ніс почав набрякати, з’явилися кровотечі та постійна закладеність.

Минуло майже два роки, перш ніж лікарям вдалося встановити правильний діагноз.

За словами Джейн, медики довго не могли зрозуміти, що саме відбувається, тоді як її ніс поступово почав буквально «провалюватися» всередину.

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Джейн Гардман / © needtoknow.co.uk

Лише після консультації вузького спеціаліста їй призначили аналіз крові, який підтвердив АНЦА- асоційований васкуліт. Це група аутоімунних захворювань, за яких імунна система помилково атакує здорові кровоносні судини, спричиняючи їхнє запалення, набряк і звуження.

Васкуліт може бути пов’язаний з інфекціями, іншими захворюваннями або прийманням певних лікарських препаратів, хоча в багатьох випадках точну причину встановити не вдається.

Джейн Гардман / © needtoknow.co.uk

Для стримування розвитку хвороби Джейн призначили курс хіміотерапії у формі пігулок. Попри лікування, тканини носа були повністю зруйновані, тому жінці довелося встановити протез.

«Втрата носа — надзвичайно рідкісне явище. Я пишаюся тим, як я з цим впоралася. Я досі приймаю ліки і, ймовірно, прийматиму їх завжди, але майбутнє має неймовірно світлий вигляд. Мені не сказали, яка у мене очікувана тривалість життя, але спочатку я погуглила це — і прогнози були невтішними. Тож зараз у мене ремісія, і я почуваюся добре. Тепер у мене нормальна тривалість життя, і це безцінно», — розповіла Джейн.

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Джейн Гардман / © needtoknow.co.uk

Попри пережите, жінка навчилася жити зі своїм протезом і навіть жартує з повсякденних незручностей.

«Я пишаюся своїм носом. Взимку я намагаюся одягатися тепліше, бо коли дуже холодно, з нього іноді капає, що, власне, завжди спричиняє у мене усмішку. Коли я одягаю водолазки або обтислий одяг, він зазвичай відкидається назад, і це ніколи не припиняє мене смішити. Мій ніс тепер є частиною мене, так само, як і у будь-кого іншого».

Джейн Гардман / © needtoknow.co.uk

Згодом Джейн запросили до ефіру програми This Morning, де вона відкрито розповіла про свою історію, щоб привернути увагу до маловідомого захворювання.

Вона переконана, що її випадок уже допоміг змінити підхід до лікування васкуліту, а клінічні рекомендації поступово вдосконалюються, щоб інші пацієнти могли отримати діагноз значно раніше та уникнути тяжких ускладнень.

За словами британки, наскільки їй відомо, вона є єдиною людиною, яка втратила ніс саме через васкуліт.

Сьогодні Джейн також займається просвітницькою діяльністю у благодійній організації Vasculitis UK.

«Я щиро вірю, що моя собака врятувала мені життя. Собаки можуть відчувати запах хвороби Паркінсона та раку, і я думаю, що вона це відчула».

Джейн Гардман із протезом носа / © needtoknow.co.uk

Останнім часом у житті жінки відбулися й позитивні зміни. Після встановлення спеціальних трубок у вуха повністю зникли проблеми зі слухом, через які раніше вона користувалася слуховими апаратами.

Втім, наслідки захворювання досі даються взнаки. Через ураження лівого ока Джейн перенесла три операції, після яких у неї розвинувся хронічний синдром сухого ока. Лікарі запропонували лікування за допомогою ін’єкцій ботоксу, однак воно пов’язане з ризиком виникнення двоїння в очах.

Крім того, кожні шість місяців жінка проходить курс хіміотерапії, щоб підтримувати захворювання в стані ремісії.

Джейн Гардман / © needtoknow.co.uk

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