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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
842
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1 хв

21-річна донька Олі Полякової показала себе в купальнику без фотошопу та макіяжу

Маша Полякова продемонструвала свою природну красу.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Маша Полякова

Маша Полякова / © instagram.com/marypoppers1

Старша донька української співачки Олі Полякової показала себе без макіяжу та фотошопу.

Блогерка Маша Полякова похизувалась своєю природною красою. Зокрема, дівчина насолоджувалась відпочинком на пляжі, де рятувалась від спеки цього літа, та зробила декілька знімків. Кадрами Маша Полякова поділилась в Instagram-stories.

На першому фото 21-річна донька Олі Полякової у купальнику засмагала на сонці та демонструвала свою струнку фігуру.

Маша Полякова / © instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова / © instagram.com/marypoppers1

На іншому ж знімку Маша Полякова показала обличчя зблизька. Як зазначила блогерка, на ній не було жодної краплі декоративної косметики. Окрім того, дівчина на фото не використовувала фотошоп та фільтри.

Маша Полякова / © instagram.com/marypoppers1

Маша Полякова / © instagram.com/marypoppers1

Зазначимо, старша донька Олі Полякової живе та навчається в США. Зараз у дівчини канікули, тож вона приїхала до України. У Києві Маша Полякова насолоджується часом, проведеним із родиною.

Тим часом у США на дівчину чекає чоловік-іноземець Еден Пассареллі, за якого вона торік вийшла заміж. Нещодавно обранець Маші Полякової теж приїздив на України. Вони разом встигли знятися у пікантному фотосеті, де повністю оголились перед об’єктивом фотокамери. Щоправда, за такі знімки блогерку розкритикували, але на її захист неочікувано стала бабуся.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
842
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