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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
671
Время на прочтение
1 мин

21-летняя дочь Оли Поляковой показала себя в купальнике без фотошопа и макияжа

Маша Полякова продемонстрировала свою естественную красоту.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Маша Полякова

Маша Полякова

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой показала себя без макияжа и фотошопа.

Блогерша Маша Полякова похвасталась своей естественной красотой. В частности, девушка наслаждалась отдыхом на пляже, где спасалась от жары этим летом и сделала несколько снимков. Кадрамы Маша Полякова поделилась в Instagram-stories.

На первом фото 21-летняя дочь Оли Поляковой в купальнике загорала на солнце и демонстрировала свою стройную фигуру.

Маша Полякова

Маша Полякова

На другом же снимке Маша Полякова показала лицо вблизи. Как отметила блогерша, на ней не было ни единой капли декоративной косметики. Кроме того, девушка на фото не использовала фотошоп и фильтры.

Маша Полякова

Маша Полякова

Отметим, старшая дочь Оли Поляковой живет и учится в США. Сейчас у девушки каникулы, поэтому она приехала в Украину. В Киеве Маша Полякова наслаждается временем, проведенным с семьей.

Тем временем в США девушку ждет муж-иностранец Эден Пассарелли, за которого она в прошлом году вышла замуж. Недавно избранник Маши Поляковой тоже приезжал в Украину. Они вместе успели сняться в пикантном фотосете, где полностью обнажились перед объективом фотокамеры. Правда, за такие снимки блогершу раскритиковали, но в ее защиту неожиданно стала бабушка.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
671
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