Роулинг написала личное письмо украинскому морпеху, который пересказывал "Гарри Поттера" в плену

Александр Иванов с дружиной и Наталией Нагорной / © ТСН

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В день рождения Гарри Поттера и его автора Джоан Роулинг — 31 июля — для украинского защитника Александра Иванова произошло событие, доказывающее: чудеса случаются и вне страниц книг.

Майор морской пехоты и защитник Мариуполя Александр Иванов провел в российском плену 4 года, 1 месяц и 3 дня. Находясь в месте, страшнее вымышленного Азкабана, воин не терял духа сам и поддерживал собратьев. Поскольку Александр — давний поклонник поттерианы, он по памяти подробно пересказывал пленникам все семь книг о «выжившем мальчике», помогая им держаться в самые темные времена.

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Все это время воина ждали жена Нелли. Веря в возвращение супруга, Нелли написала письмо Джоан Роулинг. Она рассказала всемирно известной писательнице о подвиге Александра и о том, как ее сказки спасали жизнь украинских пленников.

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15 мая Александр наконец-то вернулся домой в Украину в рамках обмена, а уже 31 июля благодаря помощи общественной организации Ukraine WOW семья получила долгожданный ответ от автора.

Джоан Роулинг направила Александру экземпляр книги «Гарри Поттер и философский камень» с личным автографом и трогательным письмом. В нем писательница отметила, что знает о его стойкости и о том, как ее истории радовали воинов в плену. Она искренне обрадовалась освобождению защитника и пожелала ему крепкого здоровья, долгой и счастливой жизни рядом с родными.

Александр Иванов с подарком от Джоан Роулинг / © ТСН

Александр Иванов с подарком от Джоан Роулинг / © ТСН

© ТСН

Подарок и письмо защитнику вручили во время прямого эфира ТСН. Сам Александр признается, что до сих пор поражен этим событием.

«Когда я был в плену, то даже представить не мог, что однажды получу письмо от Джоан Ролинг. Ее книги помогали мне и моим собратьям не терять надежды, а ее слова стали для меня большой поддержкой. Я очень счастлив и безгранично благодарен», — поделился эмоциями Александр Иванов.

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Пока что украинский герой проходит реабилитацию после длительного вражеского плена и восстанавливает силы в кругу своей семьи.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: Письмо от Джоан Роулинг! История фаната Гарри Поттера, который 4 года находился в плену РФ

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