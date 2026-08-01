Роулінг написала особистий лист українському морпіху, який переповідав "Гаррі Поттера" у полоні

Олександр Іванов з дружиною та Наталією Нагорною / © ТСН

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У день народження Гаррі Поттера та його авторки Джоан Роулінг — 31 липня — для українського захисника Олександра Іванова сталася подія, яка доводить: дива трапляються і поза сторінками книг.

Майор морської піхоти та оборонець Маріуполя Олександр Іванов провів у російському полоні 4 роки, 1 місяць і 3 дні. Перебуваючи у місці, страшнішому за вигаданий Азкабан, воїн не втрачав духу сам і підтримував побратимів. Оскільки Олександр — давній шанувальник поттеріани, він по пам’яті детально переповідав бранцям усі сім книг про «хлопчика, який вижив», допомагаючи їм триматися у найтемніші часи.

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Увесь цей час на воїна чекали дружина Неллі. Вірячи у повернення чоловіка, Неллі написала листа Джоан Роулінг. Вона розповіла всесвітньо відомій письменниці про подвиг Олександра та про те, як її казки рятували життя українських полонених.

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15 травня Олександр нарешті повернувся додому в Україну в рамках обміну, а вже 31 липня завдяки допомозі громадської організації Ukraine WOW родина отримала довгоочікувану відповідь від авторки.

Джоан Роулінг надіслала Олександрові примірник книги «Гаррі Поттер і філософський камінь» з особистим автографом та зворушливим листом. У ньому письменниця зазначила, що знає про його стійкість та про те, як її історії розраджували воїнів у полоні.Вона щиро зраділа звільненню захисника й побажала йому міцного здоров’я, довгого та щасливого життя поруч із рідними.

Олександр Іванов із подарунком від Джоан Роулінг / © ТСН

Олександр Іванов із подарунком від Джоан Роулінг / © ТСН

© ТСН

Подарунок та лист захиснику вручили під час прямого ефіру ТСН. Сам Олександр зізнається, що й досі вражений цією подією.

«Коли я був у полоні, то навіть уявити не міг, що одного дня отримаю лист від Джоан Ролінґ. Її книжки допомагали мені та моїм побратимам не втрачати надії, а її слова стали для мене великою підтримкою. Я дуже щасливий і безмежно вдячний», — поділився емоціями Олександр Іванов.

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Наразі український герой проходить реабілітацію після тривалого ворожого полону й відновлює сили в колі своєї родини.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Лист від Джоан Роулінг! Історія фаната Гаррі Поттера, який 4 роки був у полоні РФ

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