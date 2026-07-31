Майор Олександр Іванов розповів, як у полоні рятував побратимів: неймовірна історія

Олександр Іванов / © ТСН

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День народження Гаррі Поттера святкують сьогодні, 31 липня, у всьому світі. За сюжетом книжок, які давно стали культовими для кількох поколінь, хлопчик, який вижив, народився 31 липня 1980 року. День його народження традиційно збігається з днем народження людини, яка й вигадала цей магічний всесвіт — письменниці Джоан Роулінг.

ТСН уже розповідала у своїх ефірах дивовижну історію одного з найвідданіших фанатів “поттеріани” — майора морської піхоти Олександра Іванова. Він мужньо боронив Маріуполь, а згодом понад чотири роки провів у російському полоні. Але навіть там, у найжахливіших умовах, він не забував про улюблені книги й рятував своїх побратимів, розказуючи їм магічні історії.

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Кореспондентка ТСН Неллі Ковальська далі нагадає всі деталі цієї неймовірної історії.

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Історія Олександра Іванова

Олександр Іванов, майор морської піхоти: «Ми безмежно вдячні кожному українцю, який вірив у морську піхоту і продовжує вірити в морську піхоту! На цій вірі ми й протрималися так довго».

Це відео Сашко надіслав журналістам у ніч проти 12 квітня 2022 року — за кілька годин до потрапляння у неволю. На початку повномасштабного вторгнення майор Іванов разом із побратимами до останнього боронив Маріуполь.

За майже чотири роки полону Сашко встиг побачити чи не всі найвідоміші та найжорстокіші тюрми й табори Росії. Дуже довго від нього зовсім не було жодних новин. Згодом з неволі почали повертатися його перші побратими.

Стас («Кірпіч»), морський піхотинець: «У мене є побратим — Іванов Олександр Олексійович, майор. Я з ним сидів два роки... У полоні його всі називали "живою книгою"! Він нам по пам'яті повністю розповідав усі частини "Гаррі Поттера"».

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І ці розповіді про хлопчика, який вижив, допомагали українським воїнам, що опинилися у місці, значно гіршому за вигаданий Азкабан, знаходити в собі сили жити й триматися далі.

Чаклування на обмінах та лист до Джоан Роулінг

У той час друзі та родина Сашка чекали на кожен обмін військовополоненими і «чарівничали» як тільки могли. Його маленький син Демид чаклував паличкою вдома, а кореспондентка ТСН Наталя Нагорна — просто на майданчиках зустрічі обмінів.

Наталя Нагорна, кореспондентка ТСН: «Сьогодні я приїхала на цей обмін і взяла з собою чарівну паличку. Тому що кожного обміну щиро сподіваюся, що обов'язково повернеться мій друг — він великий фанат Гаррі Поттера!».

З часом цей «магічний арсенал» журналістів виріс настільки, що займав вже половину багажника машини.

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Наталя Нагорна, кореспондентка ТСН: «В ефірі сова Ядвіга, і ми записуємо наш відеоблог! Квиток до Гоґвортсу навіть тут є, але нам понад усе потрібен квиток "Мордовія — Київ"! Саша Іванов, повертайся додому!».

Якою буде ця зустріч — ніхто не міг уявити, але всіма силами намагалися наблизити її. Малювали листівки, аби він здалеку бачив: його тут пам'ятають і чекають.

Узимку очікування стало зовсім нестерпним. Тоді Сашина дружина Неллі вирішила написати листа самій авторці книжок про чарівника.

З листа Неллі Іванової до Джоан Роулінг: «Дорога Джоан! Мене звати Неллі, я з України. І я пишу вам не просто як читач, а як голос людини, яка зараз не може говорити за себе... Зараз Сашко перебуває майже чотири роки в російському полоні — у неволі, яка гірша за Азкабан».

Неллі писала, що готова чекати стільки років, скільки знадобиться — «завжди». Але усім понад усе хотілося, щоб Саша нарешті повернувся додому. Відповісти пані Джоан Роулінг навіть не встигла...

Довгоочікуване повернення та найголовніше бажання

15 травня під час чергового обміну це довгоочікуване диво нарешті сталося — Олександр Іванов повернувся на рідну землю.

Нині Олександр проходить комплексну реабілітацію. Свій полон він згадує щодня — зокрема й те, як пошепки розповідав співкамерникам усі сім томів історії про Гаррі Поттера.

Олександр Іванов, майор морської піхоти: «Це все відбувалося дуже тихо, пошепки. Бо постійно за дверима ходили їхні "дементори", які намагалися у тебе всю цю радість і людяність висмоктати...».

В ефірі програми «Сніданок з 1+1» Сашко зізнався: майже всі його мрії вже нарешті здійснилися. Лишилася тільки одна — найзаповітніша для всієї країни.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Лист від Джоан Роулінг! Історія фаната Гаррі Поттера, який 4 роки був у полоні РФ

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