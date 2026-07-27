Дмитро Лубінець

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В Україні вдалося суттєво покращити ситуацію із затримками виплат родинам військовополонених, зниклих безвісти та загиблих захисників. Водночас після повернення з полону деякі військові виявляють, що їхні родичі вже витратили всі нараховані державою кошти.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив в інтерв’ю Новини.LIVE.

За його словами, у 2023–2024 роках до омбудсмена надходила велика кількість звернень від родин військовополонених, зниклих безвісти та загиблих через затягування процедур виплат.

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«Я не скажу, що повністю вирішені всі проблемні питання. Але той вал звернень, який я отримував від родин військовополонених, осіб, зниклих безвісти, а також родин загиблих Героїв, який ми бачили у 2023–2024 роках, свідчив про величезну проблематику із затягуванням процедур виплат», — зазначив Лубінець.

Йдеться, зокрема, про одноразову грошову допомогу в разі загибелі або поранення українських військових, а також виплати сім’ям тих, хто вважається зниклим безвісти або перебуває в російському полоні.

За словами омбудсмена, станом на 2026 рік ситуація кардинально змінилася на краще, а основні проблеми вдалося врегулювати.

Водночас правозахисники стикаються з окремими випадками внутрішньосімейних конфліктів. Зокрема, після повернення з полону деякі військові дізнаються, що виплачених державою коштів уже немає.

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«Бувають ситуації, коли військові повертаються з полону й виявляють, що жодних коштів не залишилося. Потім починаються судові суперечки, зокрема з матір’ю. Такі випадки справді є», — розповів Лубінець.

Він наголосив, що законодавством неможливо передбачити всі життєві обставини, які можуть виникнути.

«Загалом рамка врегулювання існує, основні проблеми вдалося вирішити. Однак окремі історії залишаються, і ми завжди готові розбиратися з кожною з них», — підсумував омбудсмен.

Крім того Дмитро Лубінець повідомив, що на сьогодні офіційно верифіковано 1878 цивільних українців у російському полоні. Водночас реальна кількість заручників може перевищувати ці цифри. Є складність юридичного регулювання їхнього повернення.

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Нагадаємо, 26 червня з російського полону вдалося повернути сімох цивільних громадян України віком від 35 до 66 років, яких окупанти незаконно утримували від 2022 року. Серед звільнених — жителі Маріуполя, Київщини, Харківщини, Запоріжжя та Луганщини, зокрема чоловік, якого викрали через синів у ЗСУ, мешканець, схоплений дорогою на роботу в перший день вторгнення, та волонтер бригади «Ангели Тайри».

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