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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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411
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Європа у вогні: дим накрив Мадрид, полум’я наближається до Бордо — що сталось (фото, відео)

Понад 300 тисяч людей евакуйовано через масштабні лісові пожежі у Франції та Іспанії. Вогонь підступає до Бордо, а дим накрив Мадрид.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Негода у Європі

Негода у Європі / © ТСН

Понад триста тисяч людей були змушені терміново евакуюватися через масштабні катастрофічні лісові пожежі, які просто зараз вирують у Франції та Іспанії.

Густий токсичний дим від згарищ уже досяг самого центру Мадрида, де екологи фіксують різке погіршення якості повітря. Десятки ключових автомобільних доріг залишаються повністю відрізаними вогнем, а в полум'ї палають тисячі гектарів унікального лісу.

Через екстремально складні погодні умови — аномальну спеку та сильний поривчастий вітер місцеві пожежні служби не змогли самостійно приборкати нищівну стихію, йдеться у сюжеті ТСН.

Надзвичайний стан в Іспанії: дим у Мадриді та катастрофа в Авілі

В Іспанії уряд офіційно оголосив надзвичайну ситуацію та надзвичайний стан у Мадридському регіоні та провінції Авіла. Втрати від стихії критичні: вогонь уже охопив західну частину регіону Мадрид, де вщент згоріло щонайменше 6 000 гектарів лісових масивів.

У районах Мадрида, Авіли, Толедо та Валенсії загалом евакуйовано близько 75 тисяч людей (зокрема понад 63 тисячі осіб у Мадридському регіоні та Авілі, а також 19 тисяч — з безпосередньої зони горіння під столицею).

Влада Мадрида наполегливо закликає жителів без нагальної потреби не виходити з домівок та зачиняти вікна, аби уникнути отруєння чадним газом.

Очільниця Мадридського регіону Ісабель Діас Аюсо вже офіційно назвала цю пожежу «найстрашнішою в історії регіону». Влада Іспанії визнала, що локалізація осередків поблизу столиці наразі «виходить за межі можливостей» національних пожежних підрозділів. За офіційним запитом країни El Pais повідомляє, що з Євросоюзу на допомогу вже направили спеціалізовану пожежну авіацію — чотири літаки з Греції та Італії.

Хоча в окремих районах ситуацію поступово вдається стабілізувати, масштабні пожежі досі не ліквідовані.

Франція: евакуація 140 тисяч людей та загроза для Бордо

Не менш драматична ситуація склалася у Франції. Влада країни проводить загальну термінову евакуацію людей на південно-західному узбережжі.

У департаменті Жиронда та з мису Кап-Ферре десяткам тисяч місцевих жителів і туристів наказали терміново виїхати, аби не опинитися в пастці, відрізаними вогнем від безпечної території. Загалом у Франції оголошено про евакуацію понад 140 тисяч жителів і туристів.

Лісові пожежі стрімко наближаються до французького міста Бордо — вогонь уже безпосередньо загрожує його західним передмістям та місцевому аеропорту. Загалом жителів самого центру Бордо поки що не планують евакуйовувати, проте близько 03:00 ночі за місцевим часом влада віддала наказ про термінову евакуацію семи містечок поблизу Бордо (близько 60 тисяч людей), оскільки через раптову зміну напрямку вітру полум'я прямує в бік мегаполісу.

Аномальна стихія та допомога країн Євросоюзу

Французькі та іспанські рятувальники зіштовхнулися з унікальним аномальним явищем — пожежею, яка через колосальну температуру сама генерує вітер, надзвичайно швидко поширюється та раптово змінює свій напрямок.

Загалом за час лиха у Франції та Іспанії кількість евакуйованих перевищила 220–300 тисяч осіб.

Приборкувати палаючу стихію французьким вогнеборцям допомагає велике авіаційне угруповання та наземні групи рятувальників, які оперативно прибули з Румунії, Хорватії, Португалії, Швеції, Німеччини та Швейцарії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 ОНЛАЙН 27 ЛИПНЯ | УДАРИ на СВІТАНКУ! ПУТІН облажався! ЕВАКУАЦІЯ з ФРАНЦІЇ

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Кількість переглядів
411
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