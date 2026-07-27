46-річна Соломія Вітвіцька заговорила про партнерські пологи та розкрила, де народжуватиме первістка

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Українська ведуча Соломія Вітвіцька розсекретила, де народжуватиме первістка та чи буде чоловік поруч.

До появи малюка на світ залишилося вже зовсім небагато часу. Телеведуча активно готується до нової ролі мами та поступово завершує всі справи. Разом із чоловіком Олексою вона вже визначилася з місцем, де народжуватиме первістка. Пологи планує приймати один з приватних медичних центрів у Києві, де знаменитість уже перебуває під наглядом лікарів. За словами Вітвіцької, для неї важливо, що клініка розташована неподалік від дому і вже добре знайома.

Соломія Вітвіцька з коханим / © instagram.com/solomiyavitvitska

Водночас питання партнерських пологів поки що залишається відкритим. Усе залежатиме від служби її чоловіка, адже через виконання обов’язків він може просто не встигнути приїхати в потрібний момент.

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«У нього є деякі перестороги, але всі подруги, котрі обирали партнерські пологи, всі радять. Кажуть, що чоловік дуже допомагає і взагалі просто навіть відчуття плеча поруч дуже важливе», — поділилася майбутня мама на шоу «Тур зірками», додавши, що коханий хоче максимально підтримати її.

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Окремо Соломія висловилася про реакцію людей на її вагітність у 46 років. За словами ведучої, вона вже давно не зважає на чутки чи негативні коментарі. Раніше їй навіть приписували сурогатне материнство та ЕКЗ, однак зараз у соцмережах вона переважно отримує слова підтримки й історії жінок, які також стали мамами після 40 років.

«Так склалося, син так обрав цей час і цей мій вік, тому я не можу там якось на це впливати», — наголосила Вітвіцька.

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька розкрила, як минає її вагітність та з чим стикається на шляху.

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