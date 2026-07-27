46-летняя Соломия Витвицкая заговорила о партнерских родах и поделилась, где будет рожать первенца

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Украинская ведущая Соломия Витвицкая рассказала, где она будет рожать первенца и будет ли муж рядом.

До появления малыша на свет осталось уже совсем немного времени. Телеведущая активно готовится к новой роли мамы и постепенно завершает все дела. Вместе с мужем Алексеем она уже определилась с местом, где будет рожать первенца. Роды планируют принимать в одном из частных медицинских центров в Киеве, где знаменитость уже находится под наблюдением врачей. По словам Витвицкой, для нее важно, что клиника расположена недалеко от дома и ей уже хорошо знакома.

Соломия Витвицкая со своим возлюбленным / © instagram.com/solomiyavitvitska

В то же время вопрос о партнерских родах пока остается открытым. Все будет зависеть от службы ее мужа, ведь из-за выполнения служебных обязанностей он может просто не успеть приехать в нужный момент.

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«У него есть некоторые опасения, но все подруги, которые выбирали роды с партнером, все советуют. Говорят, что муж очень помогает, и вообще просто ощущение, что рядом есть опора, очень важно», — поделилась будущая мама в шоу «Тур зірками», добавив, что любимый хочет максимально поддержать ее.

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Отдельно Соломия высказалась о реакции людей на ее беременность в 46 лет. По словам ведущей, она уже давно не обращает внимания на слухи или негативные комментарии. Раньше ей даже приписывали суррогатное материнство и ЭКО, однако сейчас в соцсетях она в основном получает слова поддержки и истории женщин, которые также стали мамами после 40 лет.

«Так сложилось, сын выбрал именно это время и этот мой возраст, поэтому я не могу как-то повлиять на это», — подчеркнула Витвицкая.

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Напомним, недавно Соломия Витвицкая рассказала, как проходит ее беременность и с чем ей приходится сталкиваться.

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