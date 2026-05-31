45-летняя Соломия Витвицкая раскрыла, как проходит ее беременность и с чем сталкивается на пути

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Украинская ведущая Соломия Витвицкая честно рассказала об ожидании своего первого ребенка и реакции общества

45-летняя звезда украинского телевидения недавно подтвердила, что вместе с женихом-военным ждет малыша. Для нее это совершенно новый этап жизни, полный эмоций и переосмысления. Витвицкая публикует нежные снимки, где уже чувствуется атмосфера будущего материнства. Она также активно общается с подписчицами, которые проходят подобный путь. В ее сообщениях много поддержки, сопереживания и личных историй. Ведущая признается, что эта волна искренности для нее очень важна.

«Первая беременность в 45. Кто-то скажет: „поздно“. Кто-то подумает: „рискованно“. А я скажу: все приходит именно тогда, когда для этого наступает время. У бога свои планы на каждого из нас. И сегодня я бесконечно счастлива и мы с любимым в ожидании нашего чуда», — поделилась Витвицкая.

Телеведущая отмечает, что хочет не скрывать этот период, а наоборот — проживать его максимально открыто. Она планирует вести своего рода дневник беременности в соцсетях, где будет говорить не только о радостных моментах, но и о переживаниях, страхах и новых открытиях. Для нее это способ быть честной с собой и аудиторией.

«я получаю много сообщений от женщин, которые тоже проходят непростой путь к материнству. и я хочу быть для них поддержкой и напоминанием, что чудеса случаются тогда, когда их не ожидаешь», — добавила она.

В этом новом этапе жизни Витвицкая, по ее словам, чувствует больше спокойствия, чем волнения, и готовится к рождению ребенка, которое ожидается осенью.

