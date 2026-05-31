Потап и Настя Каменских на фоне скандалов в Сети ошарашили выступлением на частной вечеринке в США

Потап и Настя Каменских / © instagram.com/realpotap

Певцы Потап и Настя Каменских снова оказались в центре внимания из-за возвращения дуэта и слухов о гонораре за частное выступление в США.

После громких намеков на изменения в личной жизни артистов соцсети буквально взорвались обсуждениями. Многие восприняли загадочные заявления звезд как сигнал о разводе. Впрочем, интрига длилась недолго. Вскоре стало известно, что речь идет не о завершении истории, а, мол, наоборот — о ее новом этапе. Потап и Настя возобновили совместные выступления и вернули в концертную программу свои самые известные хиты.

Дополнительную волну обсуждений вызвало видео из Нью-Йорка, где дуэт выступил на закрытой вечеринке. На кадрах артисты исполняют один из своих самых известных треков — «Крепкие орешки». Параллельно в Сети начали распространяться слухи о сумме гонорара, которую якобы получили артисты за это выступление. По предположениям, речь идет о почти 500 тысяч долларов. В комментариях продолжается дискуссия.

«За что столько?»

«Может, 4.800 долларов? Что-то с цифрами не то»

«Я думаю, 48 тысяч. Ну не тянут они на 480»

Большинство комментаторов отнеслись к озвученной сумме довольно скептически. Некоторые предполагают, что цифры могут быть преувеличенными, а другие считают, что ажиотаж вокруг воссоединения артистов является частью масштабной информационной кампании. В то же время нашлись и те, кто признался, что с ностальгией вспоминает времена популярности дуэта и его главных хитов.

Напомним, недавно Потап рассекретил их с Настей Каменских заработки за границей.

