Не вечная молодость, а жизнь без болезней: ученые раскрыли главный механизм старения тела

Ученые уверены, что старение человека — это лишь сбой в считывании информации с ДНК, который вполне реально исправить. Известный гарвардский генетик Дэвид Синклер уже инвестирует миллионы в исследование эпигенома, надеясь найти способ существенно продлить человеческую жизнь с помощью регуляторов долголетия.

Об этом говорится в статье американского издания Popular Mechanics.

52-летний ученый считает, что нашел главную и единственную причину старения. По его мнению, существует один-единственный механизм, который запускает все остальные проблемы в организме и заставляет наши клетки стареть и работать со сбоями.

Старение организма — как «ошибка» во время считывания ДНК

Ученые считают, что старение зависит от нескольких биологических факторов, которыми можно управлять как «ручками настройки», чтобы «отдалить» болезни и старость. Среди них — способность клеток очищаться от мусора, производить энергию и правильно считывать и защищать свой генетический код.

Однако в течение жизни ультрафиолет, рентген и стрессы постоянно повреждают нашу ДНК. Специальные белки, которые должны защищать гены, вынуждены бросать свою основную работу и бежать на ремонт клеток. Из-за этого возникает путаница: после ремонта белки часто не возвращаются на свои места, и в работе всего организма начинается сбой, который мы и называем старением.

«ДНК — это записанная музыка»

Синклер сравнивает старение с царапиной на компакт-диске. ДНК — это записанная музыка, а наше тело — проигрыватель. Из-за «царапин» клетки просто забывают свои роли: клетка печени или мозга теряет ориентиры и больше не понимает, как правильно работать, хотя сама инструкция в коде остается целой.

Главное доказательство этой теории — клонирование. Если взять старую ДНК животного и создать клон, то родится не старый малыш, а совершенно молодой. То есть генетический код не портится с годами, из строя выходит именно «операционная система», которая им управляет.

Лаборатория Синклера уже смогла «отполировать царапины» на ДНК старых мышей с помощью генной терапии. Ученые вернули клетки глаза грызунов в молодое состояние: поврежденные зрительные нервы снова начали восстанавливаться, а старые мыши с глаукомой начали видеть. Это прорывное исследование даже украсило обложку авторитетного журнала Nature в декабре 2020 года.

Почему это не гарантирует бессмертие

Заявления о «победе над смертью» являются преждевременными. Даже если ученые научатся омолаживать отдельные ткани с помощью эпигенетики, это не сделает человека бессмертным.

Старение — это многоуровневый процесс. Помимо эпигенетических сбоев, оно включает разрушение ДНК, износ теломер, воспаление, проблемы с митохондриями и накопление клеточного мусора. Как отмечает геронтолог Нир Барзилай, старение не сводится к чему-то одному: радиация, обмен веществ и качество питания вредят организму независимо от эпигенетических механизмов. Единой кнопки, которая бы остановила увядание тела, просто нет.

К тому же, наука хоть и развивается стремительно, однако между успешными опытами на мышах и безопасным омоложением человеческого организма все еще остается огромная дистанция.

Секреты долголетия

Синклер пока не советует людям генную терапию. Его рецепт долголетия проще: спорт, отказ от курения и растительная диета. Причем он выбирает овощи и зелень, которые росли в суровых условиях — легкий стресс активирует в растениях полезные для нас защитные механизмы.

Сам ученый ежедневно принимает добавки NMN и ресвератрол для стимуляции сиртуинов (белков молодости, которых меньше с возрастом). Однако сами по себе таблетки не подарят бессмертия. Синклер делает ставку на «гормезис» — контролируемый стресс для организма, например тренировки, сауна или закаливание, что заставляет клетки защищаться и обновляться.

Но главный секрет долгой жизни, как отмечает ученый — есть реже. Ограничение калорий на 30% доказано продлевает жизнь млекопитающих. Поэтому ведущие геронтологи практикуют это лично: Синклер выбрал периодическое голодание, а его коллега Барзилай питается по схеме 16:8.

Почему это перевернет медицину

Сегодня врачи борются с каждой болезнью отдельно: залечивают диабет, вырезают рак или пытаются остановить деменцию. Однако все эти диагнозы имеют один общий корень — старение организма. Ученые предлагают изменить подход: вместо того, чтобы тушить отдельные пожары, стоит заблокировать сами механизмы, которые делают тело уязвимым к болезням.

Если технологию перепрограммирования клеток удастся сделать безопасной, ее сначала будут тестировать локально. Например, для восстановления зрения, быстрого заживления мышц, борьбы с фиброзом или реабилитации после травм. Поэтому первые реальные победы будут связаны не с мифической «вечной молодостью», а с прицельным лечением конкретных возрастных недугов.

Главная цель этих исследований — продлить не просто количество прожитых лет, а продолжительность здоровой жизни. Наука стремится не растянуть старость и беспомощность, а сделать так, чтобы люди как можно дольше оставались энергичными, самостоятельными и защищенными от хронических заболеваний.

