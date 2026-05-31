Королева Летиция в милом платье и с любимой сумкой присутствовала на параде с семьей
Королевская семья Испании в неполном составе присутствовала на Дне Вооруженных сил в Виго.
В субботу король Филипп VI и королева Летиция в сопровождении принцессы Астурийской Леонор председательствовали на главном мероприятии, которое объединяет представителей трех родов войск, Гражданской гвардии и Военного подразделения быстрого реагирования на военном параде.
Летиция появилась на торжестве в платье от Хуана Видаля, которое уже носила ранее в 2023 году. Это было платье средней длины с длинными рукавами и струящейся драпировкой, украшенное цветочным принтом на синем фоне. Королева дополнила наряд белыми босоножками от Hugo Boss с тонкими ремешками и удобным каблуком и одной из своих любимых летних сумок белого цвета от Furla. Волосы королевы были распущены, на лице был легкий макияж и серьги-гвоздики были в ушах, а на пальце кольцо от Coreterno.
Принцесса Леонор была облачена в военную форму, как и ее отец король Филипп VI. Недавно принцесса Астурийская завершила свою военную подготовку и теперь готовится поступить в Мадридский университет имени Карлоса III, где будет изучать политологию.
Напомним, в пятницу королева Летиция присутствовала на 85-й Мадридской книжной ярмарке, где появилась в платье от Адольфо Домингеса, оно отличалось плиссировкой и абстрактным принтом, а также воротником халтером.