Модель была в шоке: как принцесса Диана однажды пригласила на чай Синди Кроуфорд в Кенсингтонский дворец

Помимо того, что она была членом королевской семьи, покойная принцесса Уэльская также была восходящей иконой моды, которая естественным образом вписывалась в круг творческих людей. Она дружила со многими представителями богемы 80-х и 90-х годов, прочно утвердившись в поп-культуре, как никто из членов королевской семьи до нее.

Законодательница моды также познакомилась со многими знаменитостями, выполняя свои обычные королевские обязанности: она кружилась в танце с Джоном Траволтой в Белом доме, обменялась любезностями с Элизабет Тейлор после премьеры на Бродвее и встретилась с Дэвидом Боуи перед благотворительным концертом на Уэмбли в 1993 году.

Когда ее сыновья, принц Гарри и принц Уильям, подросли и начали восхищаться знаменитостями, Диана использовала свои связи, чтобы удивить их несколькими встречами со звездами, которые наверняка произвели бы впечатление на их одноклассников. Среди них было и незабываемое чаепитие с супермоделью Синди Кроуфорд, которая в то время была кумиром Уильяма, вспоминает instyle.

Хотя на тот момент частная встреча держалась в секрете, в 2017 году Синди Кроуфорд рассказала в Instagram о своей встрече с королевской особой. Она поделилась архивным фото себя и Дианы — обе в элегантных черных нарядах — объяснив в подписи, что снимок был сделан в бывшей резиденции покойной принцессы, Кенсингтонском дворце.

«Принцесса Диана каким-то образом раздобыла номер моего офиса и сама позвонила, чтобы позвать меня. Моя ассистентка была в шоке!»,— написала модель. «Мы наконец связались, и она спросила, не могла бы я зайти на чай в следующий раз, когда буду в Лондоне. Думаю, принц Уильям только начал обращать внимание на моделей, и она подумала, что это будет милым сюрпризом для него и принца Гарри».

Естественно, Кроуфорд не могла отказаться от приглашения, но призналась, что перспектива встречи с «народной принцессой» ее пугала. «Я нервничала и не знала, что надеть, — вспоминала она, — но помню, как только она вошла в комнату и мы начали разговаривать, это было как разговор с подругой».

