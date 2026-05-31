Почему японцы никогда не поправляются: секреты, помогающие сохранить фигуру стройной

Секрет стройности японцев заключается не в волшебной диете, а в сочетании полезных привычек. Небольшие порции, сбалансированный рацион, обилие рыбы и овощей, ежедневная физическая активность и умеренное потребление сладостей помогают им сохранять хорошую форму в течение многих лет.

Вера Хмельницкая
Япония уже много лет входит в число стран с низким уровнем ожирения в мире. Специалисты объясняют это не строгими ограничениями в пище, а особой культурой питания, формируемой с детства. Большинство японцев не гонятся за модными диетами и не считают каждую калорию. Вместо этого они придерживаются простых принципов, помогающих поддерживать здоровый вес на протяжении всей жизни. Именно ежедневные привычки, а не кратковременные ограничения позволяют многим жителям Японии оставаться стройными даже в зрелом возрасте.

Они едят небольшими порциями и не переедают

Одним из главных секретов японцев есть умеренность в питании. Традиционно еда подается в маленьких тарелках и небольшими порциями. Благодаря этому человек получает возможность насладиться разными блюдами, но не перегружает организм лишними калориями.

В Японии также популярен принцип, который означает прекращать еду, когда желудок заполнен примерно на 80 процентов. Такая привычка помогает избежать переедания и поддерживать нормальный вес без ощущения голода.

Основу рациона составляют рыба, овощи и рис

Японская кухня существенно отличается от западной. В рационе преобладают овощи, морепродукты, рыба, водоросли, соевые продукты и рис. Такие продукты содержат много питательных веществ, но в то же время имеют относительно невысокую калорийность.

Особо важную роль играет рыба, являющаяся источником полезных омега-3 жирных кислот. Она помогает поддерживать здоровье сердца, улучшает обмен веществ и обеспечивает ощущение сытости.

Японцы много двигаются в повседневной жизни

Еще один важный секрет стройности заключается не в спортзале, а в обычной ежедневной активности. Многие жители Японии регулярно ходят пешком, пользуются общественным транспортом и реже передвигаются на короткие расстояния.

Даже небольшая, но регулярная физическая активность помогает сжигать калории и поддерживать хорошую физическую форму. Именно поэтому японцы часто остаются активными даже в пожилом возрасте.

Они редко употребляют сладости и сладкие напитки

В отличие от многих других стран, в Японии не принято каждый день употреблять большие порции десертов. Традиционные японские сладости обычно менее калорийны и менее сладкие. Кроме того, японцы часто предпочитают зеленый чай, воду или напитки без сахара.

Именно избыток сахара учёные считают одной из главных причин набора лишнего веса. Поэтому ограничение сладких напитков и десертов помогает поддерживать здоровый вес.

