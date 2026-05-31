Украинский военный и беспилотник / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Благодаря развертыванию украинских беспилотников с искусственным интеллектом и новых ракетных систем Украина существенно усилила удары средней и дальней дальности в тылу врага. Автономные дроны Hornet эффективно уничтожают линии снабжения и объекты оккупантов, обеспечивая более 1000 вражеских потерь ежедневно, а атаки на российскую нефтяную инфраструктуру уже стали почти регулярными.

Об этом пишет Daily Star.

Силы обороны Украины все чаще применяют дроны с искусственным интеллектом для поражения российских военных объектов в глубоком тылу. Как отмечают эксперты BBC, недавние удары были нацелены на логистические узлы и колонны снабжения, соединяющие РФ с южными оккупированными регионами. Модифицированные беспилотники Hornet способны самостоятельно обнаруживать и сопровождать цели после выхода в заданный район.

Такая эффективность технологий отражается на статистике вражеских потерь. По данным Генерального штаба ВСУ, только за апрель ликвидировано и ранено 32 980 оккупантов, что в среднем составляет 1099 человек в сутки. Издание Express добавляет, что тенденция высоких потерь сохраняется: последние показатели фиксируют в среднем 1044 обезвреженных захватчиков ежедневно.

«Месяц за месяцем в этой жестокой войне на истощение Россия теряет десятки тысяч военнослужащих, не имея особых преимуществ за такие большие потери. Путин не имеет никакого импульса, о котором он заявляет. Наши обязательства четкие — мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно», — заявил министр обороны Великобритании Джон Гили.

Британский министр обороны Джон Гили подчеркнул, что Лондон продолжает активно помогать Киеву оружием, беспилотниками и обучением военных, чтобы приблизить справедливый мир.

«Это произошло после заявления России о том, что Украина виновата в ударе беспилотника по оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции. Украина отвергла это обвинение, назвав это попыткой «скрыть собственные преступные действия России», — отмечает Daily Star.

Война в Украине кардинально меняется: значительная часть штурмовых и логистических задач теперь выполняется беспилотными платформами, что дает Силам обороны технологическое преимущество. Как сообщает CNN, роботизированные системы уже самостоятельно захватывают позиции врага, а оккупанты прозвали эти аппараты «тихой смертью» из-за их внезапности и мощи.

Кроме того, украинские военные уже используют локальные преимущества на отдельных участках фронта, и в ближайшее время ожидаются хорошие новости по одному из направлений. Однако для кардинального перелома в ходе войны Силам обороны пока не хватает резервов и преимуществ в личном составе, заявил офицер ВСУ Андрей Ткачук.

В свою очередь бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес заявил, что в войне России против Украины наступил переломный момент в пользу Киева, и это постепенно начинают осознавать как в Европе, так и в Вашингтоне. В то же время генерал разочаровывает, что республиканская администрация США не видит в России врага и колеблется с помощью, хотя главное, что могут сделать партнеры — инвестировать в оборонную промышленность Украины.

