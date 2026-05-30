Украинские дроны влупили по "логову" бригады, свирепствовавшей в Буче

Атака украинских дронов / © ТСН.ua

Украинские Силы беспилотных систем в ночь на 30 мая нанесли удары по полигону, где размещались подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии РФ — формирования, которое совершало военные преступления в Буче в 2022 году.

Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

По его словам, удары были нанесены также по другим военным объектам противника на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой и Запорожской областей.

Операцию выполнили подразделения 414-й бригады «Птицы Мадьяра» и 413-го подразделения «Рейд» в координации с Центром глубинного поражения СБС. Поражения происходили на глубине до 70-100 км от линии боевого соприкосновения.

Всего, по данным Бровди, зафиксировано 21 результативное попадание по определенным целям, включая полигоны российских войск.

Отдельно сообщается о потерях среди личного состава 64-й бригады: 9 погибших, 9 раненых и 13 пропавших без вести, однако эти данные требуют уточнения.

Среди пораженных объектов названы полигон «Трехизбенка» 3-й армии РФ в районе Кряковки, полигон 36-й армии возле «Приморского Посада», а также газовое хранилище в Енакиево и российские логистические маршруты на оккупированных территориях Донбасса.

В СБС отмечают, что результаты операции и потери противника дополнительно уточняются по данным разведки.

Напомним, применение большого количества дронов средней дальности в последние месяцы позволило Вооруженным силам Украины взять под контроль трассу Р-280 «Новороссия», которую называют «сухопутным мостом» в оккупированный Крым.

