Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Украина заявила о значительном прорыве в своей кампании по блокированию военной машины «фюрера» России Владимира Путина. Киев взял под «огневой контроль» большие участки ключевого маршрута поставки Кремля — между оккупированными Бердянском, Мелитополем в Джанкой в Крыму.

Об этом говорится в материале таблоида Daily Express.

Украинские разведчики сообщили, что их беспилотники сейчас доминируют на участках так называемого коридора Крым-Донецк — стратегической автомагистрали, по которой перевозят топливо, боеприпасы и военные материалы из России. Этот маршрут известен как соединительная линия Р-280 «Новороссия». Однако после непрерывных ударов дронов он превратился в кладбище сгоревших топливных цистерн, военных грузовиков и логистических машин.

Реклама

Издание отмечает, что заявление о «контроле огня» сухопутного маршрута в Крым появилось на фоне того, как ВСУ атакуют российские логистические комплексы глубоко по линии фронта.

Автомагистраль, которую сейчас на важных участках «контролируют» украинские беспилотники, лежит от Ростова-на-Дону через оккупированный Мариуполь и Мелитополь, прежде чем достичь Крыма. Она считается одной из важнейших военных артерий России на юге Украины.

Крым без горючего

На заправках аннексированного Крыма образовались длинные очереди из-за дефицита горючего, который объясняют «логистическими трудностями». Так называемый губернатор полуострова Михаил Развожаев признал, что бензин исчез из основных АЗС, а на некоторых объектах дизельное топливо вообще отсутствует.

В то же время местные жители покупают топлива из-за паники и беспокойства по поводу проблем со снабжением накануне летнего туристического сезона. Впрочем, дефицит стал настолько серьезным, что власти ввели ограничения на покупку горючего, ограничив водителей только 20 литрами на транспортное средство.

Реклама

Ключевая трасса в Крым пиж ударами

Украинское ГУР взялось за ключевую трассу кафиров между аннексированным Крымом и оккупированной Донетчиной. Операторы подразделений беспилотных систем Департамента активных действий продолжают блокировать маршрут "Крым-Донецк" и уничтожать технику российских захватчиков.

Под огневым контролем украинской военной разведки находятся участки трассы между временно оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем.

Politico пишет , что с начала весны удары беспилотников существенно усложнили работу российской ПВО в регионе, после чего украинские дроны получили возможность действовать глубже на оккупированных территориях.

Новости партнеров