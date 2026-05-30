Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 1-7 июня

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.

Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 1 по 7 июня?

Овен

Можно приступать к реализации сложного рабочего проекта — он будет одинаково успешен как в профессиональном и карьерном, так и в финансовом отношении, поэтому действовать нужно, без промедления.

Телец

Возрастает вероятность стать жертвой мошенников, которые захотят присвоить себе деньги представителей знака: не стоит верить на слово тем, кто сделает «выгодное» предложение — важно все перепроверять.

Близнецы

Предложение получить неприлично высокий доход, ничего для этого не делая, должно как минимум насторожить представителей знака, в противном случае можно будет потерять свои деньги, ничего не получив взамен.

Рак

Крупные денежные поступления, вероятные в это время, требуют бережливости и даже солидной доли экономии — только так можно будет сохранить полученное, не потратив его на ничего не значащие мелочи.

Лев

Наступающая неделя благоприятна для сделок с недвижимостью: купить — или продать — жилье удастся максимально выгодно, к тому же, исполнив свою давнюю мечту о домике в селе или переезде в другую страну.

Дева

Время, когда монетизировать удастся любые занятия, особенно важно обратить внимание на хобби, которое уже давно достигло профессионального уровня, а, значит, должно быть оплачено по достоинству.

Весы

От финансовых операций, даже если они покажутся представителям знака незначительными, на этой неделе лучше отказаться: результат таких действий окажется неудачным — вместо прибыли можно получить убыток.

Скорпион

Приступать к реализации нового финансового проекта можно только в том случае, если был завершен прежний, над которым представители знака работали в последнее время, иначе успеха не стоит ждать ни в одном из них.

Стрелец

Представители знака могут осуществить давнюю мечту, приобретя что-то из крупной бытовой техники: несмотря на высокую стоимость, она оправдает каждую вложенную в нее гривну, прослужив долго и надежно.

Козерог

Любой проект, над которым представители знака будут работать на этой неделе, принесёт успех — в том числе, и финансовый — только в том случае, если они будут делать это в коллективе — в одиночестве успеха не достичь.

Водолей

Получив предложение перейти на новое место работы, обеспечивающим более высокую должность и серьезное увеличение зарплаты, стоит, тем не менее, взвесить свои силы — хватит ли их на продолжительную дистанцию.

Рыбы

В это время нежелательно оперировать крупными денежными суммами, поскольку из-за досадной ошибки их количество может резко уменьшиться — любые операции финансового свойства нужно отложить на время.

