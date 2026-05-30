Мировая премьера и легендарные постановки: чем будет удивлять Нацопера Украины в июне

4 июня (четверг) в 18:00 — Национальная опера Украины при поддержке KSE Foundation представит мировую премьеру концертной версии оперы «Матери Херсона» Максима Коломийца на либретто американского драматурга Джорджа Бранта (украинский перевод — Мирослав Лаюк). Дирижер — Кэри-Линн Уилсон. В проекте принимают участие оркестр и хор Национальной оперы Украины, хормейстер-постановщик — Богдан Плиш; Детский хор КГМЛ им. Н.В. Лысенко, хормейстер — Мария Коваль; Ансамбль «Киевская камерата». Главные партии исполняют сопрано Марьяна Мазур, Анастасия Поважная, София Со

Опера рассказывает историю двух матерей из Херсона, которые отправляются в путешествие длиной более четырех тысяч километров через несколько стран и подконтрольные России территории, чтобы спасти своих дочерей, которых удерживают в Крыму. В ее основе — реальные свидетельства женщин, которые возвращали своих детей из российской оккупации. С начала полномасштабного вторжения десятки тысяч украинских детей были похищены и подвергнуты принудительным программам «перевоспитания» в России.

«Это история об одном из самых болезненных преступлений этой войны, — говорит Максим Коломиец, — Мне важно, чтобы этот опыт был услышан в мире и чтобы каждый использовал свои возможности, чтобы этому противодействовать».

Эта концертная версия оперы является первой публичной презентацией произведения, созданного по совместному заказу Метрополитен-оперы в Нью-Йорке и Польской национальной оперы в Варшаве.

Генеральный директор Метрополитен-оперы Питер Гелб отмечает: «Я не могу представить более действенного способа культурной поддержки Украины, чем опера, которая фиксирует реальность войны, это ее измерение, и свидетельствует о личном мужестве украинок и украинцев перед лицом тяжелейших обстоятельств».

Сценическая мировая премьера состоится в Варшаве в октябре 2026 года, а американская премьера — в Метрополитен-опере в сезоне 2027-28.

Обе постановки будет дирижировать Кэри-Линн Уилсон, которая с 2024 года является музыкальным директором «Киевской камераты». Основанный ею Ukrainian Freedom Orchestra с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году стал одним из самых заметных символов украинского культурного сопротивления. В 2025 году Уилсон и Ukrainian Freedom Orchestra исполнили Сюиту из «Матерей Херсона» во время тура по Европе, записав ее для Deutsche Grammophon вместе с Пятой симфонией Бетховена. Запись вышла в феврале этого года к годовщине полномасштабного вторжения России. В 2026 году сюита снова прозвучит в рамках Invincible Tour, в частности в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Премьера пройдет при поддержке KSE Foundation – благотворительного фонда Киевской школы экономики. Больше информации здесь.

Далее в июньской афише:

5 июня (пятница) в 17:00 — опера Дж.Пуччини «Мадам Баттерфлай» (Чио-Чио-сан). Трагическая история японской девушки из Нагасаки, которая уже более века трогает поклонников оперы со всего мира, на этот раз посвящена 75-летию Степана Фицича и прозвучит в исполнении: Виктории Ченской (Чио-Чио-сан), Дмитрия Кузьмина (лейтенант Пинкертон), Геннадия Ващенко (Шарплес), Ирины Петровой (Кэт Пинкертон) и др. Дирижер — Виктор Олейник.

6 июня (суббота) в 15:00 — балет А.Адана «Жизель». Балетмейстер-постановщик новой редакции — Виктор Яременко, дирижер-постановщик новой редакции — Алексей Баклан, художник-постановщик новой редакции и художник по костюмам — Мария Левитская. В главных партиях: Илона Кравченко (Жизель), Никита Сухоруков (Альберт), Анастасия Шевченко (Мирта), Александр Габелко (Ганс) и др.

Жизель. Илона Кравченко и Никита Сухоруков

7 июня (воскресенье) в 17:00 — ранняя опера Джузеппе Верди «Набукко». В свое время произведение принесло молодому гению мировую славу, а знаменитый хор иудейских рабов «Va pensiero» стал в свое время настоящим символом объединения Италии. Эта опера в постановке Анатолия Соловьяненко (режиссер-постановщик), Николая Дядюры (дирижер-постановщик), Богдана Плиша (хормейстер-постановщик) и Марии Левитской (художник-постановщик) с неизменным успехом идет на сцене Национальной оперы Украины уже более десяти лет. В титульной партии на этот раз выйдет на сцену Александр Мельничук.

11 июня (четверг) в 18:00 — романтический балет «Корсар» А.Адана. Яркую историю о любви корсара Конрада и красавицы Медоры на этот раз на сцене театра воплотят Даниил Пащук и Александра Панченко. Также в главных партиях: Анна Елисеева (Гюльнара), Алексей Швыдкий (Ланкедем), Даниил Силкин (Раб) и др.

12 июня (пятница) в 17:00 — «Богема» — одна из лучших опер выдающегося итальянского композитора, представителя музыкального веризма Джакомо Пуччини. Мировая премьера этого, такого теплого и нежного чувствами своих героев произведения, состоялась на сцене Teatro Regio di Torino 1 февраля 1896 года под руководством молодого Артуро Тосканини, и с первых спектаклей поразила зрителей своей искренней и трогательной историей трагической любви. Этот теплый и полный глубоких чувств шедевр продолжает свою жизнь и сегодня. В частности, в 2019 году спектакль триумфально вернулся на сцену.

13 июня (суббота) в 17:00 — «Лесная песня» — жемчужина украинского балета, созданная на музыку Михаила Скорульского по мотивам драмы-феерии Леси Украинки, на этот раз посвященная 75-летию Николая Прядченко. Это история о любви Мавки и Лукаша. Спектакль известен своей фольклорной музыкой, символизмом и сочетанием фантастического мира природы с человеческими чувствами. На этот раз в главных партиях: Юлия Кулик (Мавка), Ян Ваня (Лукаш), Илья Морозов (Перелесник), Ирина Борисова (Килина) и др. Дирижер — Виктор Олейник.

14 июня (воскресенье) в 15:00 — бессмертный шедевр украинской классики, опера Семена Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем» в музыкальной редакции Мирослава Скорика. Сценическая редакция Анатолия Соловьяненко.

18 мая (четверг) в 18:00 — балет Людвига Минкуса «Дон Кихот». Второе столетие живет на сцене этот веселый, яркий спектакль. Несмотря на либретто, которое достаточно условно передает сюжет гениального произведения Мигеля Сервантеса (главное внимание сосредоточено на любви Китри и Базиля, а не на приключениях самого Дон Кихота), балет пользуется неизменным успехом у публики, легко покоряя зрителей разных поколений. Секрет этого успеха — в мелодичной темпераментной музыке Людвига Минкуса и в ярких, чрезвычайно колоритных персонажах. Не зря этот спектакль часто называют настоящим праздником танца.

19 июня (пятница) в 17:00 — лирико-философская опера «Фауст» выдающегося французского композитора Шарля Гуно в оригинальной постановке итальянского режиссера Марио Корради. В главных ролях: Александр Никифоров (Фауст), Владимир Тишков (Мефистофель), Анастасия Поважная (Маргарита), Владислав Фоминых (Вагнер) и др. Дирижер — Алла Кульбаба.

20 июня (суббота) в 17:00 — комический балет «Свадьба Фигаро» на музыку Вольфганга Амадея Моцарта в постановке Виктора Яременко, что на протяжении многих лет является безоговорочным фаворитом у киевских зрителей.

21 июня (воскресенье) в 15:00 — опера «Травиата» Дж.Верди. Знаменитый шедевр в постановке Анатолия Соловьяненко — это смелый и свежий взгляд на оперную классику, ставший новым словом в украинском театральном искусстве. Вместо пышных кринолинов XIX века — дизайнерские платья и мини-юбки, вместо классических залов — модные фьюжн-интерьеры, вечеринки в ночных клубах, аромат кальянов, селфи на сцене и горячие SMS вместо бумажных писем. Однако главный месседж спектакля остается неизменным: настоящее искусство — вне времени. Как бы ни менялись эпохи, декора и декораций.

24 июня (среда) в 17:00 — опера Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана». «Сказки Гофмана» в постановке Ивана Урывского (дирижер-постановщик — Николай Дядюра) — это самая яркая и самая масштабная премьера 2025 года, предлагающая экспрессивное и метафорическое прочтение оперы Ж. Оффенбаха. Спектакль фокусируется на теме искусства, любви и трагической судьбы художника, сочетая бурлескные сцены с глубоким психологизмом. Опера состоит из трех историй, которые рассказывает сам Гофман, вспоминая своих возлюбленных — Олимпию, Антонию и Джульетту. Иван Уровский создал зрелищную интерпретацию, где сюжет о несчастной любви поэта переплетается с фантастическими элементами в изящном визуальном стиле с яркими образами (художник-постановщик Петр Богомазов, художница костюмов Дария Белая). Полный состав исполнителей здесь.

25 июня (четверг) в 17:00 — балет «Дама с камелиями» — литературно-оперный бестселлер на языке танца в хореографии Анико Рехвиашвили, в котором есть все: динамика и экспрессия, элегичность и романтизм, напряжение и катарсис.

26 июня (пятница) в 17:00 — опера «Турандот» Дж.Пуччини.

Последний и самый загадочный шедевр Джакомо Пуччини поражает своей монументальностью и восточным колоритом. Это история о жестокой, но невероятно красивой китайской принцессе, чье ледяное сердце способна растопить только настоящая, жертвенная любовь. Увлекательный сюжет, роскошные масштабные декорации, колоритные костюмы и, конечно, легендарная ария «Nessun dorma», которая завораживает с первых нот. Музыкальная магия, которую стоит почувствовать вживую!

27 июня (суббота) в 15:00 — балет Хермана Левенсхольда «Сильфида», который считается не просто одним из лучших романтических балетов: ему выпало начать тот большой перечень произведений, которые составили целую эпоху в хореографическом искусстве. В свое время это произведение назвали «эскизом, которым воспользовались для волшебной композиции „Жизели“.

28 июня (воскресенье) в 15:00 — жемчужина украинского оперного искусства «Наталка Полтавка» Николая Лысенко. Музыкальная редакция Мирослава Скорика. Сценическая редакция Анатолия Соловьяненко. Полная юмора, танцев и фольклора история любви. Но даже в классические произведения время вносит свои остроумные коррективы — так в спектакль зашел легендарный мем о палянице, который добавляет классическому действу особого современного шарма.

30 июня (среда) в 17:00 — Отчетный концерт учеников и студентов Киевской муниципальной академии танца имени С.Лифаря.

И хотя спектакли все еще остаются исключительно «дневными» (информация о начале спектакля указана в афише и на сайте театра), а количество зрителей в зале все еще ограничено, никто и ничто не помешает радоваться встрече с любимыми артистами и спектаклями.

