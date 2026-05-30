Наследный принц Ирана Реза Пехлеви неожиданно прибыл в Одессу — детали визита
Наследник иранской монархии в изгнании Реза Пехлеви прибыл в Одессу.
В субботу, 30 мая, наследный принц Ирана Реза Пехлеви, который находится в изгнании, прибыл в Одессу для участия в Black Sea Security Forum.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Черноморский форум по безопасности 2026 года — детали
29 мая в Одессе стартовал третий ежегодный Black Sea Security Forum — крупнейший форум по безопасности Черноморского региона. Мероприятие собрало более 1200 участников из Украины, Европы, США и других стран, среди которых политики, дипломаты, военные, эксперты и журналисты. Во время форума обсуждают вызовы безопасности, политические и экономические вызовы региона, а также международную поддержку Украины в условиях войны. Среди гостей мероприятия — американские сенаторы Ричард Блюменталь и Марк Келли, конгрессмен Джим Хаймс, временно поверенный в делах США в Украине Джули Дэвис и пастор президента С
Что известно о наследном принце Ирана Резу Пахлави
Реза Пахлави родился 31 октября 1960 года в Тегеране. Он является старшим сыном последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пахлави и бывшей императрицы Фаррах Пахлави. С 1967 года имел статус наследного принца и считался следующим претендентом на иранский престол.
Однако после Исламской революции 1979 года монархия в Иране была свергнута, а семья Пахлави покинула страну. После смерти отца в 1980 году Реза Пахлави стал главой династии Пахлави в изгнании.
Образование получал в США, где учился в Военно-воздушной академии, а также изучал политические науки. Сейчас проживает в Соединенных Штатах.
Реза Пахлави является одним из самых известных оппонентов действующей власти Ирана. Он выступает за демократические изменения в стране и возглавляет Национальный совет Ирана — оппозиционную организацию, запрещенную в Исламской Республике.
Напомним, 13 марта наследный принц Ирана Реза Пехлеви встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.