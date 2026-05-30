Чеснок / © Pixabay

Реклама

В июне чеснок переходит к ключевой фазе роста — сейчас формируются большие и плотные головки будущего урожая. В этот период растение уже не нуждается в большом количестве азота, зато ему необходимы другие питательные вещества.

Чем и как удобрять чеснок в июне, сообщил ресурс Deccoria.

Опытные огородники советуют не упустить момент и вовремя подкормить чеснок натуральными удобрениями, которые помогут вырастить большие зубчики и получить щедрый урожай. На этом этапе важнейшими становятся два питательных вещества: калий и фосфор.

Реклама

Калий способствует развитию больших, хорошо развитых зубчиков. Фосфор участвует в энергетических процессах и развитии корней. Эти удобрения поддерживают формирование урожая, а не дополнительных листьев. Задержка с удобрением приведет к тому, что чеснок просто не успеет правильно использовать питательные вещества.

Натуральные удобрения

Огородники предлагают три природных способа подкормки чеснока на этом этапе выращивания: растительный навоз, гранулированный навоз в жидком виде и древесная зола. Каждое из этих удобрений работает немного по-разному. Каждое отвечает за конкретные потребности растения.

Навоз

Растительный навоз, изготовленный из одуванчика, окопника и бузины, содержит высокий уровень калия и быстро действует, поскольку является жидким удобрением. Это позволяет питательным веществам легко добиваться корней. Навоз окопника особенно ценится, поскольку издавна считается естественной поддержкой для плодоносящих и урожайных растений.

Реклама

Гранулированный навоз

Вместо разбрасывания гноя на грядке можно приготовить жидкую смесь, состоящую из 1 кг навоза на 10 л. воды. Этому удобрению следует дать настояться несколько часов или 1-2 дня, чтобы гранулы набухли и частично растворились. Это позволяет ингредиентам быстрее проникать в грунт, вместо того чтобы медленно разлагаться на поверхности.

Древесная зола

Зола является одним из мощнейших природных резервуаров калия и фосфора. Однако будьте осторожны с ее количеством, поскольку зола сильно раскисляет почву. Рекомендуемая доза — 30-50 г на квадратный метр. Можно рассыпать ее тонким слоем вокруг растений и полить водой или приготовить жидкую смесь: один стакан просеянной золы на 10 литров воды.

Реклама

После внесения золы или других удобрений рекомендуется тщательно полить грядку. В жаркую погоду почва быстро высыхает, особенно на светлых местах. Без влаги питательные вещества не достигнут корней должным образом.

Напомним, мы писали о том, как правильно ухаживать за капустой , чтобы головки выросли большими и жесткими.

Новости партнеров