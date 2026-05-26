Огурцы могут плодоносить значительно дольше и обильнее, если своевременно провести одну важную процедуру. Правильное формирование куста помогает улучшить циркуляцию воздуха, оградить растение от грибковых заболеваний и направить силы растения на формирование урожая. Более того, после такой процедуры огурцов может стать значительно больше.

Почему нужно обрезать огурцы и как это правильно делать, сообщает ресурс Deccoria.

Немногие знают, что важно регулярно обрезать не только помидоры, но и огурцы. Овощи, выращенные на опорах и теплице нуждаются в формировании, а растущие огороды и стелющиеся по земле дают лучший урожай при правильной обрезке.

Огурцы растут очень быстро, развивая длинные побеги и много листьев, лежащих непосредственно на земле, где скапливается вода. Именно во влажных условиях и при отсутствии циркуляции воздуха начинают развиваться болезни.

Именно поэтому, подчеркивают огородники, важно удалять нижние листья огурцов. Благодаря этому будет улучшаться циркуляция воздуха вокруг растений. Они будут скорее высыхать после дождя или полива. Это уменьшает риск потери урожая огурцов в середине лета из-за грибковой инфекции.

Листья, контактирующие с почвой, склонны к патогенам, а поврежденные лишают растение ресурсов, которые могли бы быть направлены на производство плодов. Именно такие листья можно без колебаний удалять, чтобы улучшить состояние огурцов и положительно повлиять на их урожайность.

В то же время важно не переусердствовать с обрезкой огурцов. Здоровые листья на верхушке растения ничего не отнимают у плодов, а наоборот — хранят в них питательные вещества во время фотосинтеза.

Как правильно удалять нижние листья

Огурцы будут вдвое больше плодов, если правильно обрезать кусты. Процедура проста, но есть важные нюансы:

не удаляйте все лишние листья сразу: желательно удалять 1-3 листа с куста каждые 3-4 дня, позволяя растениям восстановиться;

не поливайте огурцы в день обрезки, чтобы раны быстрее зажили, работайте в сухую солнечную погоду.

Обрезать огурцы начните с удаления нижних листьев, которые касаются земли. Обрежьте его (чистыми, продезинфицированными секаторами), оставляя стебли целыми. Цель — создать промежуток под кустами;

Таким же образом избавляемся от пожелтевших или поврежденных листьев. После этого удалите некоторые нижние боковые побеги. Лучше обрывать их пальцами у основания, когда они достигнут примерно 5-10 см длиной.

Не медлите с обрезкой огурцов. Чем раньше вы начнете, тем лучше — у них должно появиться только 4-5 настоящих листа. Нужно работать постепенно, давая растениям время восстановиться — поспешная обрезка кустов затормозит рост и снизит урожайность, а не поможет.

