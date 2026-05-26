Огірки. / © Pixabay

Огірки можуть плодоносити значно довше й рясніше, якщо вчасно провести одну важливу процедуру. Правильне формування куща допомагає покращити циркуляцію повітря, захистити рослину від грибкових захворювань і спрямувати сили рослини на формування врожаю. Ба більше — після такої процедури огірків може стати значно більше.

Чому потрібно обрізати огірки і як це правильно робити, повідомляє ресурс Deccoria.

Мало хто знає, що важливо регулярно обрізати не тільки помідори, а й огірки. Овочі, вирощені на опорах тав теплиці потребують формування, а ті, що ростуть городі та стеляться по землі, дають кращий урожай за умови правильної обрізки.

Огірки ростуть дуже швидко, розвиваючи довгі пагони та багато листя, яке лежить безпосередньо на землі, де накопичується вода. Саме у вологих умовах та за відсутності циркуляції повітря починають розвиватися хвороби.

Саме тому, наголошують городники, важливо видаляти нижнє листя огірків. Завдяки цьому буде покращуватися циркуляція повітря навколо рослин. Вони швидше висихатимуть після дощу або поливу. Це зменшує ризик втрати врожаю огірків в середині літа через грибкову інфекцію.

Листя, що контактує з ґрунтом, схильне до патогенів, а пошкоджене позбавляє рослину ресурсів, які могли б бути спрямовані на виробництво плодів. Саме таке листя можна без вагань видаляти, щоб покращити стан огірків і позитивно вплинути на їхню врожайність.

Водночас важливо не перестаратися з обрізанням огірків. Здорове листя на верхівці рослини нічого не забирає у плодів, а навпаки - зберігає в них поживні речовини під час фотосинтезу.

Як правильно видаляти нижнє листя

Огірки даватимуть вдвічі більше плодів, якщо правильно обрізати кущі. Процедура проста, але є важливі нюанси:

не видаляйте все зайве листя одразу: бажано видаляти 1-3 листки з куща кожні 3-4 дні, дозволяючи рослинам відновитися;

не поливайте огірки в день обрізки, щоб рани швидше загоїлися, працюйте в суху сонячну погоду.

Обрізати огірки почніть з видалення нижнього листя, яке торкається землі. Обріжте його (чистими, продезінфікованими секатором), залишаючи стебла цілими. Мета — створити проміжок під кущами;

Таким самим чином позбавляємося від пожовклих або пошкоджених листків. Після цього видаліть деякі нижні бічні пагони. Найкраще обривати їх пальцями біля основи, коли вони досягнуть приблизно 5-10 см завдовжки.

Не зволікайте з обрізанням огірків. Чим раніше ви почнете, тим краще – у них має з’явитися лише 4-5 справжніх листків. Потрібно працювати поступово, даючи рослинам час відновитися – поспішне обрізання кущів загальмує ріст і зменшить врожайність, а не допоможе.

