"Тільки мертвий не сказав, що Акела схибив": Усик звернувся до фанатів після бою з Верховеном

Олександр Усик / Фото: Денис Дідківський

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українець Олександр Усик звернувся до уболівальників після своєї перемоги над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

"Повернувся до родини. Усе чудово, все слава Богу. Укотре хочу подякувати українському народу за підтримку. Бачу всі ваші повідомлення, всю вашу підтримку, натхнення і боротьбу. Слава Богу за все. Слава Україні.

Тільки мертвий не сказав, що Акела схибив. Акела продовжує тримати свій камінь, усе чудово. Є перемога, і це найважливіше. Інколи вона не така гарна, як би хтось хотів, але вона є.

Усім тим, хто не вірить в те, що він може, повірте — ви можете. І не звертайте увагу на те, коли вам кажуть, що ви не можете. Ви неймовірні.

Продовжую залишатися на світлому боці. Дорога продовжується. Світло світить ще сильніше, аніж воно світило. І все неймовірно чудово. Добра", — сказав Усик у відеозверненні, яке виклав у себе в соцмережах.

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

Зазначимо, що після перемоги над Верховеном українцю кинув виклик непереможний німець Агіт Кабаєл.

