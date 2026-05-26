Усик назвав людину, через яку ледь не програв бій Верховену

Усик — Верховен / © Associated Press

Реклама

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українець Олександр Усик назвав людину, через яку ледь не програв бій нідерландському кікбоксеру Ріко Верховену.

Про це повідомляє ТСН.

Українець віддав належне тренеру свого суперника — Пітеру Ф'юрі, який є дядьком ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі.

Реклама

"Тренер у нього досить розумний — дядько Тайсона Ф'юрі, Пітер Ф'юрі. Він підготував Тайсона до бою з Володимиром Кличком. Він розумний, математик і стратег. Я не розумів, що він буде робити", — сказав Усик.

Раніше ми повідомляли, що Усик висловився про потенційний реванш з Верховеном і назвав умову.

Огляд бою Усик — Верховен

Усик — Верховен: підсумки бою

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Реклама

Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Водночас тренер Верховена після суперечливого нокауту закликав Усика провести бій-реванш з його підопічним.

Реклама

Усик вже відреагував на протест Верховена щодо результату їхнього бою.

Крім того, Олександр розповів, кому присвячує перемогу над Верховеном.

Також Усик відреагував на чутки про шалений гонорар за бій з Верховеном.

Зазначимо, що після перемоги над Верховеном українцю кинув виклик непереможний німець Агіт Кабаєл.

Реклама

Раніше повідомлялося, що дружина Усика поділилася першими емоціями після його перемоги над Верховеном.

На нашому сайті можна переглянути відео нокдауну та нокауту в поєдинку Усик — Верховен.

Новини партнерів