ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
217
Час на прочитання
1 хв

Українська тенісистка "винесла" росіянку на старті Roland Garros-2026

Олександра Олійникова здобула дебютну перемогу на турнірах Grand Slam.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Олександра Олійникова

Олександра Олійникова / © Facebook Федерації тенісу України

Українська тенісистка Олександра Олійникова (№65 WTA) вийшла до другого кола Roland Garros-2026.

У першому колі ґрунтового мейджора 25-річна уродженка Києва здобула розгромну перемогу над нейтральною спортсменкою з російським паспортом Єленою Пріданкіною (№218 WTA) — 6:1, 6:2.

Матч тривав 1 годину 36 хвилин. Упродовж поєдинку Олійникова виконала дві подачі навиліт і припустилася 5 подвійних помилок.

Для Олійникової це був дебютний матч в основній сітці Roland Garros. Олександра вперше в кар'єрі виграла матч на турнірах Grand Slam.

Наступною суперницею Олійникової стане переможниця зустрічі між австралійкою Кімберлі Біррелл (WTA №83) та американкою Джессікою Пегулою (WTA №5).

Таким чином, п'ять із семи українок подолали стартовий раунд Roland Garros-2026. Крім Олійникової, свої матчі першого кола виграли Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур. А ось Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна вибули з турніру.

Матчі основної сітки Roland Garros-2026 триватимуть від 24 травня до 7 червня.

Торік чемпіонкою Roland Garros стала американка Корі Гауфф, яка у фіналі здолала "нейтральну" білоруску Аріну Соболенко.

Раніше повідомлялося, що Олійникова поскаржилася на погрози та цькування від WTA.

Також ми розповідали, що Олійникова викрила зірок WTA, які підтримують Путіна.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
217
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie