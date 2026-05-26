Українська тенісистка "винесла" росіянку на старті Roland Garros-2026

Українська тенісистка Олександра Олійникова (№65 WTA) вийшла до другого кола Roland Garros-2026.

У першому колі ґрунтового мейджора 25-річна уродженка Києва здобула розгромну перемогу над нейтральною спортсменкою з російським паспортом Єленою Пріданкіною (№218 WTA) — 6:1, 6:2.

Матч тривав 1 годину 36 хвилин. Упродовж поєдинку Олійникова виконала дві подачі навиліт і припустилася 5 подвійних помилок.

Для Олійникової це був дебютний матч в основній сітці Roland Garros. Олександра вперше в кар'єрі виграла матч на турнірах Grand Slam.

Наступною суперницею Олійникової стане переможниця зустрічі між австралійкою Кімберлі Біррелл (WTA №83) та американкою Джессікою Пегулою (WTA №5).

Таким чином, п'ять із семи українок подолали стартовий раунд Roland Garros-2026. Крім Олійникової, свої матчі першого кола виграли Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігур. А ось Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна вибули з турніру.

Матчі основної сітки Roland Garros-2026 триватимуть від 24 травня до 7 червня.

Торік чемпіонкою Roland Garros стала американка Корі Гауфф, яка у фіналі здолала "нейтральну" білоруску Аріну Соболенко.

