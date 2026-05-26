© Associated Press

Щоденне вживання склянки свіжого фруктового соку або смузі може позитивно впливати на психічне здоров’я та знижувати прояви депресії.

Результати роботи опублікували у British Journal of Nutrition.

Дослідники вивчали вплив фруктів і овочів на настрій

У дослідженні взяли участь 42 дорослих, які зазвичай споживали не більше двох порцій фруктів та овочів на день. Частина учасників протягом чотирьох тижнів збільшила кількість рослинної їжі до рекомендованих «п’яти порцій на день».

Половина цієї групи також щодня пила склянку 100% фруктового соку або смузі.

Науковці оцінювали психологічний стан учасників за допомогою спеціальних тестів на рівень тривожності та депресії.

Учасники із соком показали кращі результати

За підсумками експерименту саме люди, які додатково вживали фруктовий сік або смузі, продемонстрували нижчі показники депресивних симптомів.

Авторка дослідження доктор Кортні Ніл зазначила, що багатьом людям складно дотримуватися рекомендацій щодо щоденного споживання фруктів і овочів, тому прості рішення можуть допомогти покращити харчові звички.

«Наше дослідження показало, що прості та доступні рішення, як-от невелика склянка 100% фруктового соку або смузі щодня, можуть допомогти людям досягти норми „п’ять на день“ та потенційно підтримати психічне благополуччя», — пояснила вона.

Науковці нагадують про помірність

Дослідники наголосили, що фруктові соки залишаються джерелом вітамінів, мінералів та антиоксидантів, однак їх варто вживати у межах збалансованого раціону.

Експерти звертають увагу, що соки містять значну кількість природних цукрів. Надмірне споживання таких напоїв може підвищувати ризики ожиріння, карієсу та діабету 2 типу.

Водночас під час дослідження у людей, які щодня пили фруктовий сік, не зафіксували негативного впливу на показники метаболічного здоров’я.

Співавтор дослідження доктор Олівер Шеннон вважає, що прості зміни у харчуванні можуть відігравати важливу роль у підтримці емоційного стану.

«Збільшення споживання фруктів, зокрема завдяки щоденній склянці соку, може допомогти підтримувати психічне здоров’я», — зазначив він.

