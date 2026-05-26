Оральний секс

Про безпечний секс сьогодні говорять значно більше, ніж десять років тому. Але коли йдеться про оральний секс, багато людей досі автоматично вважають його «безризиковим». Саме тому рекомендація використовувати презервативи чи латексні серветки під час оральних пестощів часто викликає щире здивування. Спеціально для сторінки Medical TV сексологиня Святослава Федорець пояснила, чому навіть у такому форматі близькості важливо пам’ятати про захист, здоров’я ротової порожнини та базову сексуальну безпеку. За її словами, недооцінка ризиків дуже поширена проблема, особливо у випадках із новими чи неперевіреними партнерами.

Оральний секс теж потребує захисту

Фахівчиня наголошує, що під час орального сексу також можуть передаватися інфекції, особливо якщо у когось із партнерів є запальні процеси, мікротравми слизової чи невилікувані стоматологічні проблеми.

Йдеться не лише про інфекції, які передаються статевим шляхом. Навіть банальне запалення у ротовій порожнині чи гнійні процеси можуть створити ризики для партнера.

Святослава Федорець пояснює, що патогенна мікрофлора з ротової порожнини здатна швидко потрапляти до уретри жінки, а це може спровокувати запальні процеси, зокрема цистит. Саме тому під час будь-яких симптомів, наприклад, болю, запалення ясен, стоматологічних проблем чи інфекцій, варто спочатку подбати про лікування, а вже потім повертатися до інтимної близькості.

Засоби захисту

Для орального сексу з неперевіреним партнером сексологиня радить використовувати презервативи чи латексні серветки для оральних пестощів жінки. Особливо важливо бути уважними, якщо на слизовій є мікротріщини, подразнення, ранки чи інші ушкодження тканин.

Саме через такі пошкодження значно легше передаються інфекції.

«Незручна» тема

Попри доступ до інформації тема сексуального здоров’я часто досі залишається незручною для обговорення. Люди соромляться говорити про захист у стосунках, проходити регулярні перевірки чи навіть повідомляти партнера про власний дискомфорт або симптоми.

Однак сучасний підхід до інтимного життя — це не лише про задоволення, а й про відповідальність, турботу про себе та взаємну повагу. І саме чесні розмови про здоров’я поступово роблять сексуальну культуру зрілішою та безпечнішою.

Оральний секс не є «цілком безпечним» лише тому, що не передбачає класичного статевого контакту. Інфекції, бактерії та запальні процеси можуть передаватися і таким шляхом, особливо за відсутності захисту чи у разі проблем зі слизовими оболонками.

Турбота про інтимне здоров’я — це не страх, а усвідомленість. Тож іноді найсексуальніша річ у стосунках — це саме відповідальність і повага до власного тіла та партнера.

