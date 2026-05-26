У топі та квітковій спідниці: кронпринцеса Вікторія відвідала церемонію
Кронпринцеса Вікторія відвідала церемонію вручення премії імені Астрід Ліндгрен у концертному залі Стокгольма.
Учора спадкова принцеса вручила Меморіальну премію Астрід Ліндгрен канадському ілюстратору та художнику дитячих книжок Йону Классену. Призовий фонд у п'ять мільйонів шведських крон робить цю премію найбільшою у світі.
На заході принцеса з'явилася в синьому топі з коротким рукавом і максіспідниці в квітковий принт, а взула шкіряні туфлі-човники на високих підборах. Волосся принцеси було зібране в пучок, на шиї була підвіска на ланцюжку, а у вухах сережки-висячки і кілька браслетів на зап'ястя.
Декількома днями раніше кронпринцеса Вікторія в милій квітковій сукні і в компанії чоловіка принца Даніеля та сина принца Оскара побувала на церемонії відкриття маєтку, де з'явилася в красивій квітковій сукні.