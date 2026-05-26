М’ясний хлібець tiktok.com/@diana_kulikovska

Фудблогерка Diana Kulikovska розповіла про рецепт страви, яка можу стати натуральною альтернативою магазинній ковбасі. Адже сьогодні ми дедалі частіше звертаємо увагу на склад продуктів, тож м’ясний хлібець стає своєрідним компромісом між зручністю та усвідомленим харчуванням.

Інгредієнти курячий фарш 500 г свиний фарш 500 г цибуля 1 шт. болгарський перець 1 шт. сіль перець паприка сухий часник сушені трави в’ялені сливи 4 шт. в’ялені томати 4 шт. олія соус сацебелі 1 ст. л

Приготування

У великій ємності змішайте курячий та свинячий фарш. Додайте дрібно нарізані цибулю, болгарський перець, в’ялені томати та сливи. Додайте сіль, перець, паприку, сухий часник, сушені трави та ложку сацебелі. Усе ретельно перемішайте до однорідної маси. Форму для запікання змастіть олією. Викладіть підготовлений фарш, рівномірно розподіліть його по поверхні. Випікайте у духовці за 180°C приблизно 50 хв, накрийте форму фольгою, це допоможе зберегти соковитість. Дістаньте хлібець, змастіть його соусом сацебелі та поверніть у духовку. Допікайте ще 15 хв за 200°C до рум’яної скоринки.

М’ясний хлібець — це не просто запечений фарш, а структурована страва з балансом смаку. Курятина додає легкості, свинина — соковитості, а в’ялені томати та сливи створюють легкий контраст солодких і пряних нот.

Фінальне глазурування соусом додає характерної карамелізованої скоринки, яка робить страву візуально привабливою та «ресторанною».

