Податок на посилки до €150: що вирішили депутати

Верховна Рада не підтримала правки щодо скасування податку на міжнародні посилки вартістю до 150 євро.

Про це повідомили народні депутати.

За їхніми словами, парламентарі провалили голосування за всі 11 відповідних правок. Документ також не вдалося відправити на повторне друге читання.

Йдеться про норму щодо оподаткування міжнародних посилок, яка викликала дискусії через можливе здорожчання онлайн-замовлень з-за кордону для українців.

Водночас запровадження податку на посилки називають однією з вимог для отримання Україною нового траншу від Міжнародного валютного фонду.

Що відомо про законопроєкт

Нагадаємо, профільний комітет Верховної Ради раніше рекомендував ухвалити законопроєкти №15112-Д та №12360, які передбачають скасування чинного ліміту безподаткового ввезення міжнародних посилок вартістю до 150 євро.

Зміни пояснюють необхідністю гармонізації українського законодавства з нормами ЄС. У разі ухвалення нових правил ПДВ у розмірі 20% нараховуватиметься на всі імпортні товари незалежно від їхньої вартості.

Адміністрування податку планують покласти безпосередньо на іноземні маркетплейси, зокрема Amazon, eBay та Etsy. Вони мають автоматично додавати податок до вартості замовлення під час оплати.

Для покупців процедура отримання посилок суттєво не зміниться. Під час замовлення товарів на популярних платформах, зокрема AliExpress чи Temu, податок має включатися у фінальну ціну товару автоматично.

Водночас без оподаткування залишаться некомерційні відправлення між фізичними особами вартістю до 45 євро.

