Лілі Коллінз / © Instagram Лілі Коллінз

Команда серіалу «Емілі в Парижі» проводить знімання шостого сезону, який стане останнім, у Греції. Це підтвердили творці та 37-річна акторка Лілі Коллінз, яка виконує головну роль. У своєму Instagram вона показала серію фото, зроблених на Міконосі.

Дівчина позувала в стильному білому костюмі з червоним принтом, який доповнила еспадрильями на платформі та сонцезахисними окулярами в червоній оправі.

«І ось ми повернулися — востаннє. „Емілі в Парижі“ вирушає до Греції (і, звісно ж, до Франції) у свою останню, епічну, пригоду. Зробімо цей сезон найнеймовірнішим та найособливішим!…» — написала Лілі під фото.

Також зірка показала і фото зі своєю подругою та колежанкою по серіалу — 34-річною акторкою Ешлі Парк.

Лілі Коллінз та Ешлі Парк / © Instagram Лілі Коллінз

«Берети змінили на капелюхи від сонця…», — підписала Лілі фото, на якому вони зазнімковані в схожих солом’яних капелюхах.

Нагадаємо, «Емілі в Парижі» (Emily in Paris) — популярний американський комедійно-драматичний серіал від компанії Netflix, створений Дарреном Старом (автором «Сексу і міста»). Сюжет розповідає про амбітну американку Емілі Купер (у виконанні Лілі Коллінз), яка несподівано отримує роботу в престижному маркетинговому агентстві в Парижі.

