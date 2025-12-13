Скопіювала культовий образ із "Сексу і міста": Лілі Коллінз з’явилася у вбранні Керрі Бредшоу

Лілі Коллінз з’явилася у вбранні Керрі Бредшоу

Лілі Коллінз потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку, коли йшла на ранкове шоу Good Morning America. Там акторка розповіла про знімання у новому сезоні серіалу Netflix «Емілі в Парижі».

Для походу на інтерв’ю вона обрала тренч із принтом «жираф» від бренду Roberto Cavalli, який був з ґудзиками та поясом із золотисто-бірюзовими пряжками. Тренч Лілі доповнила босоніжками, окулярами та яскравою фіолетовою сумкою з лелітками від Fendi, яка називається Baguette.

Лілі Коллінз / © Getty Images

Цей образ Коллінз обрала не просто так, адже він є відсиланням до культового серіалу «Секс і місто» і однієї із найвідоміших його сцен — коли у головної героїні крадуть сумку та взуття.

Епізод називався: «Як гукнеш, так і відгукнеться». В руці акторки в цій сцені була сумка пурпурового кольору з великими лелітками з колекції осінь-зима 1999-2000.

Сара Джессіка Паркер у ролі Керрі Бредшоу / © скриншот з відео / © скриншот з відео

«Це не сумка, це багет!» — відчайдушно сказала Керрі, віддаючи сумку грабіжникові.

Сара Джессіка Паркер у ролі Керрі Бредшоу / © скриншот з відео / © скриншот з відео

Одягнена Сара Джессіка Паркер — виконавиця головної ролі — була у той момент у сукню з точно там же принтом, як і Лілі Коллінз.

Лілі Коллінз / Фото: instagram.com/lilyjcollins

Сумка Baguette була розроблена 1997 року Сільвією Вентуріні Фенді і стала символом дев’яностих, адже позиціонувала себе як обов’язковий аксесуар для яскравої та розкішної жінки. Витягнутий прямокутний аксесуар отримав свою назву від французького багету, який традиційно носять під пахвою.

