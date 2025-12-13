ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
59
Скопіювала культовий образ із "Сексу і міста": Лілі Коллінз з’явилася у вбранні Керрі Бредшоу

Цей образ вже легендарний і акторка вирішила відтворити.

Юлія Каранковська
Лілі Коллінз з’явилася у вбранні Керрі Бредшоу

Лілі Коллінз потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку, коли йшла на ранкове шоу Good Morning America. Там акторка розповіла про знімання у новому сезоні серіалу Netflix «Емілі в Парижі».

Для походу на інтерв’ю вона обрала тренч із принтом «жираф» від бренду Roberto Cavalli, який був з ґудзиками та поясом із золотисто-бірюзовими пряжками. Тренч Лілі доповнила босоніжками, окулярами та яскравою фіолетовою сумкою з лелітками від Fendi, яка називається Baguette.

Лілі Коллінз / © Getty Images

Цей образ Коллінз обрала не просто так, адже він є відсиланням до культового серіалу «Секс і місто» і однієї із найвідоміших його сцен — коли у головної героїні крадуть сумку та взуття.

Епізод називався: «Як гукнеш, так і відгукнеться». В руці акторки в цій сцені була сумка пурпурового кольору з великими лелітками з колекції осінь-зима 1999-2000.

Сара Джессіка Паркер у ролі Керрі Бредшоу / © скриншот з відео / © скриншот з відео

«Це не сумка, це багет!» — відчайдушно сказала Керрі, віддаючи сумку грабіжникові.

Сара Джессіка Паркер у ролі Керрі Бредшоу / © скриншот з відео / © скриншот з відео

Одягнена Сара Джессіка Паркер — виконавиця головної ролі — була у той момент у сукню з точно там же принтом, як і Лілі Коллінз.

Лілі Коллінз / Фото: instagram.com/lilyjcollins

Сумка Baguette була розроблена 1997 року Сільвією Вентуріні Фенді і стала символом дев’яностих, адже позиціонувала себе як обов’язковий аксесуар для яскравої та розкішної жінки. Витягнутий прямокутний аксесуар отримав свою назву від французького багету, який традиційно носять під пахвою.

Сумка Fendi Baguette / © Getty Images

59
