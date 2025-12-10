ТСН у соціальних мережах

Оригінальний вибір: Лілі Коллінз у тренчі з принтом "жираф" з’явилася на вулицях Нью-Йорка

36-річна акторка сходила на ранкове шоу у вбранні з анімалістичним принтом.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Лілі Коллінз

Лілі Коллінз / © Getty Images

Лілі Коллінз потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку, коли йшла на ранкове шоу Good Morning America. Там акторка розповіла про знімання у новому, п’ятому, сезоні комедійно-драматичного серіалу на Netflix «Емілі в Парижі».

Знаменитість продемонструвала оригінальний образ. Вона була одягнена у тренч із принтом «жираф» цікавого крою. Він був прикрашений металевими гудзиками, поясом із золотисто-бірюзовими пряжками і великими накладними кишенями.

Лілі Коллінз / © Getty Images

Лілі Коллінз / © Getty Images

Аутфіт Коллінз коричнево-чорними босоніжками на шпильках й акцентною фіолетовою сумкою з лелітками.

До слова, прем’єра п’ятого сезону «Емілі в Парижі» запланована на 18 грудня. Пригоди американки перенесуться до Рима і Венеції. У серіалі також з’являться нові персонажі.

