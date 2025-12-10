Рослини, які прогодують птахів узимку: поради для вашого саду

Падуб / © Credits

Найкраще, що ми можемо зробити — створити різноманітний сад із місцевих трав, диких квітів, чагарників та дерев. Вони дають птахам зимовий корм і притулок, про це розповіло видання Martha Stewart Крім того, багато рослин, які підтримують птахів узимку, додають саду декоративності саме тоді, коли більшість зелені зникає.

Ехінацея пурпурова

Фіолетові шапки ехінацеї варто залишати у саду навіть після того, як вони відцвіли. Їхні масивні насіннєві головки — це справжній зимовий «суперфуд» для снігурів, щигликів та кардиналів. Насіння багате на жири та білки, які допомагають птахам зберігати тепло.

Щучник

Ця декоративна трава восени набуває мідного блиску, а взимку зберігає пухнасті насіннєві грони, які обожнюють горобці та кардинали. До того ж щучник — важливий корм для гусені та комах, які стануть їжею для птахів навесні.

Падуб

Ви точно бачили ці яскраві червоні ягоди на святкових фото і саме вони стають зимовою їжею для дроздів, омелюхів, синіх птахів та дятлів. Падуб має декоративний вигляд навіть без листя.

Красивоягідник (Калікарпа) американський

У нього — неймовірні пурпурові ягоди, які тримаються навіть після падіння листя. Вони забезпечують птахів вологістю та вуглеводами тоді, коли м’яких фруктів уже немає.

Сорговник поникаючий

Ця висока прерійна трава створює укриття для дрібних птахів цілий рік, а її насіння — важливе джерело калорій узимку. Приваблює і комах, і метеликів, і стає частиною великої екосистеми.

Соняшник

Коли соняшники відцвіли — не поспішайте їх прибирати. Залиште насіннєві коробочки, вони перетворяться на справжній буфет для синиць, снігурів і багатьох інших птахів.

Калина

Чорні чи червоні ягоди калини (залежно від сорту) — бажаний зимовий делікатес для співочих птахів. Це ще й важлива рослина для гусені, бджіл та метеликів у теплий сезон.

Глід

Глід — природний магніт для співочих птахів, сойок і дроздів. Його невеликі червоні ягоди — чудове джерело енергії. До того ж глід — цінна медоносна та кормова рослина для багатьох видів метеликів.

Айстра

Айстри дарують кольори осені, а пізніше — насіння, яке зберігається до зими. Вони приваблюють і співочих птахів, і безліч корисних комах.

Щоб зробити ваш сад притулком для птахів узимку, не зрізайте відцвілі квіти — їхнє насіння стане кормом, залишайте частину трав високими, не прибирайте «ідеально чисто» — птахи знаходять їжу у природних залишках і садіть місцеві види, адже саме вони корисні для дикої фауни. Зима — складний сезон, але ваш сад може стати місцем, де птахам буде комфортно та безпечно. І навіть у холодні місяці він залишатиметься красивим, живим і повним руху.