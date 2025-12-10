Корабель HAV Snapper, який пов'язаний із Росією / © Bild Russian в Telegram

Польоти невідомих дронів над Німеччиною можуть бути пов’язаними із вантажними кораблями, які мають безпосередній стосунок до Росії.

Про це йдеться в розслідуванні, яке проводили німецькі видання Bild та Welt спільно з Axel Springer Academy.

Секретні звіти німецьких силових відомств, які опинилися у розпорядженні розслідувачів, свідчать, що від початку 2025 року згідно було зафіксовано 1072 інциденти з 1955 невідомими дронами. Переважно вони з’являлися ввечері і нерідко літали групами.

Найчастіше дрони з’являлися над військовими об’єктами Бундесверу, полігонами НАТО та критичною інфраструктурою.

Аналіз навігаційних треків суден, що перебували в районах активності невідомих дронів, виявив їхню причетність до Росії.

Зокрема, поява семи дронів 16 травня збігалася із курсуванням у цей час російського суховантажного судна Lauga, яке тривалий час перебувало в сирійському місті Тартус, де розташована велика російська військова база.

Після інциденту це судно попрямувало до Санкт-Петербурга — в термінал, пов’язаний з «Росатомом», який, згідно з витоками, має власні дрони.

Також у поле зору розслідувачів потрапили судна HAV Snapper та HAV Dolphin, які формально належать норвезькій компанії, але багаторазово проходили обслуговування на верфі «Преголь» у Калінінграді — підприємстві, пов’язаному з російськими військовими структурами.

Проходження цих кораблів біля берегів Німеччини супроводжувалося появою роїв дронів над Кільською бухтою, де розташовані підприємства ThyssenKrupp Marine Systems та інші військові об’єкти. Екіпаж HAV Dolphin виявився повністю російським.

Європейські спецслужби, відповідаючи на запит журналістів, заявили, що розглядають HAV Snapper і HAV Dolphin як «судна, які з високою ймовірністю діють на користь Росії».

Раніше, на півночі Німеччини було зафіксовано масові координовані польоти невідомих дронів над стратегічними об’єктами — від нафтопереробних заводів до військових баз.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив припущення, що саме Росія може стояти за серією польотів безпілотників над територією країни.

Нагадаємо, нещодавно у Нідерландах військові застосували зброю проти безпілотників, які були помічені над авіабазою на південному сході країни.