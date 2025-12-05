Надзвичайна ситуація у Франції: на військовій базі відкрили вогонь по невідомих дронах

Французькі військові відкрили вогонь по невідомих дронах над базою ВМС

Французькі військові повідомили про серйозне порушення безпеки на стратегічному об’єкті в регіоні Фіністер. Морські піхотинці, які охороняють військово-морську базу Іль-Лонг, відкрили вогонь по безпілотниках, що незаконно увійшли в повітряний простір над місцем базування атомних підводних човнів.

Про це пише Le Figaro з посиланням на джерела в жандармерії.

П’ять дронів і стрілянина

Інцидент стався ввечері четверга, 4 грудня, близько 19:30. Технічні засоби виявили п’ять безпілотників над територією бази, розташованої в бухті Бреста. Саме тут базуються французькі субмарини з балістичними ракетами, що є основою ядерного стримування країни.

Охорона об’єкта миттєво відреагувала на загрозу. Було розгорнуто систему боротьби з дронами, а батальйон морських фузілерів здійснив кілька пострілів по цілях.

Представник морської префектури Гійом Ле Раль запевнив, що «чутлива інфраструктура не перебувала під загрозою».

Мета — залякування

Морська префектура Атлантики оголосила про початок розслідування. Наразі походження дронів не встановлено, і прокуратура поки утримується від коментарів. Однак військові припускають, що метою цієї акції міг бути психологічний тиск.

«Метою було занепокоїти населення», — припустив речник префектури.

Варто зазначити, що видимість того вечора була ідеальною через повню.

Подібні інциденти останнім часом не є рідкістю. У Північній Європі почастішали повідомлення про польоти дронів над аеропортами та військовими об’єктами. Лідери європейських країн часто вбачають у цьому «руку Москви».

Нагадаємо, того ж дня невідомі дрони намагалися атакувати літак, на борту якого перебував президент України Володимир Зеленський, який прямував з візитом до Ірландії. Безпілотники начебто були помічені палубними спостерігачами корабля ірландських військово-морських сил.