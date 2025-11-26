Посол Путіна в Кишиневі "зустрівся" з російським дроном, який упав на будинок: фото

Російський посол у Молдові і дрон / © МЗС Молдови у Facebook

Посла з особливих доручень Російської Федерації в Кишиневі Олега Озерова викликали в середу, 26 листопада, до штаб-квартири Міністерства закордонних справ Республіки Молдова для надання пояснень щодо падіння російського безпілотника на будинок у районі Флорешть. Дрон з рашистським символом «Z» зустрів дипломата держави-агресорки на сходах урядової будівлі.

Про це повідомили у молдовському МЗС, яке опублікувало відповідне фото на своїй сторінці у Facebook.

Російському дипломату вручили ноту протесту щодо незаконного порушення повітряного простору Молдови шістьма безпілотниками, яке було зафіксоване напередодні, 25 листопада.

«Міністерство кваліфікувало ці дії як абсолютно неприпустимі, наголосивши, що вони являють собою серйозне порушення суверенітету Республіки Молдова та пряму загрозу національній та регіональній безпеці. Міністерство закордонних справ повторило свій заклик до Російської Федерації уникати будь-яких дій, що загрожують безпеці нашої країни, та суворо дотримуватися міжнародних норм, а також суверенітету та територіальної цілісності Республіки Молдова», — йдеться у заяві МЗС Молдови.

Водночас молдовське зовнішньополітичне відомство звернулося до посольства Російської Федерації з проханням вжити необхідних заходів для запобігання повторенню подібних інцидентів.

У штаб-квартирі МЗС російському дипломату також вручили модель безпілотника «Гербера», знайденого на даху будинку в Кухурештій-де-Жос, Флорештський район.

Вийшовши з будівлі, Озеров повторив журналістам наративи, поширені проросійськими політиками щодо інциденту безпеки. За повідомленням місцевих ЗМІ, російський дипломат заявив, що «дрон занадто малий, він не міг впасти, він навіть не пробив дах» будинку і що «нічого не доведено».

Нагадаємо, вранці 25 листопада системи спостереження Румунії та Молдови зафіксували кілька прольотів дронів над своєю територією.

Один з російських дронів знайшли на даху будинку у молдовському населеному пункті.