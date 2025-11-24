Дайвери знайшли російський шпигунський пристрій біля Британії: що це може означати

Дайвери знайшли російський шпигунський пристрій біля узбережжя Вельсу / © ВВС

Команда дайверів-волонтерів очищувала море від сміття та знайшли незвичний об’єкт у морській природоохоронній зоні Скомер. Це відбувалося біля узбережжя Вельсу. За словами незалежних експертів, цей пристрій — російський гідроакустичний буй РГБ-1А. Його використовують для прослуховування моря та застосовують для виявлення підводних човнів.

Про це пише ВВС.

Об’єкт, схожий на сонобуй — пристрій акустичного стеження. Його виявили дайвери з організації Neptune’s Army of Rubbish Cleaners (NARC) 15 листопада під час планового занурення.

Ідентифікація та походження знахідки

Спочатку волонтери припустили, що знахідка може бути частиною навігаційного маркера. Проте подальший огляд та консультації з експертами привели до висновку, що це може бути військовий сонобуй.

Незалежний оборонний аналітик, який спеціалізується на підводних човнах, висловив «впевненість», що знайдений об’єкт — це підірваний російський гідроакустичний буй РГБ-1А. Це модель, яку зазвичай скидають з патрульних літаків Ту-142М. Пристрій завдовжки близько 120 см і вагою 15 кг був описаний як «побитий», але відносна відсутність морських наростів свідчить про те, що він, імовірно, був скинутий нещодавно.

Команда NARC зіставила свою знахідку з подібними об’єктами, про які повідомляли у Корнуолі та Ірландії у 2021 році, а також у Литві у 2024 році. Після консультацій з колишнім представником Королівського військово-морського флоту, голова NARC Дейв Кеннард повідомив про знахідку Береговій охороні Її Величності.

Контекст підводної активності

Хоча Королівський військово-морський флот відмовився коментувати конкретну знахідку з міркувань оперативної безпеки, цей інцидент набув розголосу на тлі зростання напруженості у водах Великої Британії.

Виявлення буя відбулося того ж тижня, коли Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підтвердив, що російське судно «Янтарь» діяло на краю вод Великої Британії. Хоча Росія називає його дослідницьким, західні країни підозрюють, що воно картографує підводні кабелі зв’язку, через які передається понад 90% даних країни.

Раніше британські військові вже виявляли російські «шпигунські датчики» у морі, призначені для стеження за атомними підводними човнами. Росія наразі не коментувала знахідку буя біля узбережжя Вельсу.

Довідково: Сонобуй — це акустичний сенсор, що використовується для виявлення підводних об’єктів, таких як підводні човни. Вони є життєво важливими для військово-морських систем виявлення та регулярно використовуються флотами світу.

