"Тюрма замість BMW": у Вільнюсі засудили 18-річного українця, який підпалив IKEA на замовлення РФ

Данило Бардадим. Фото P. Adamovič / BNS nuotr.

У Вільнюсі (Литва) суд засудив громадянина України Данила Бардадима до трьох років і чотирьох місяців тюремного ув’язнення за підпал магазину IKEA.

Про це пишуть Delfi і Радіо Свобода.

18-річного Данила визнали винним у підпалі магазину меблів IKEA у столиці Литви Вільнюсі, а також у спробі вчинити теракт у місті Шяуляй, поряд з яким розташована авіабаза НАТО. У травні 2024 року Бардадим, який постійно проживав у Польщі, заклав у магазині IKEA вибуховий пристрій із таймером.

Пристрій спрацював вночі, викликавши пожежу. Злочин здійснили «символічно» 9 травня. Оскільки пожежа була вчасно виявлена, ніхто не постраждав. У цій справі до суду подано цивільний позов на суму 485 тисяч євро за шкоду, заподіяну магазину. Прокуратура Литви назвала інцидент терактом.

Після підпалу магазину IKEA Бардадим разом із спільником, також українцем, поїхав до Варшави, але через кілька днів повернувся до Вільнюса, щоб забрати сумку з вибухівкою та детонаторами для нових терактів у торгових центрах країн Балтії. Данилу на момент скоєння злочину було 17 років.

«Зібрані дані дозволили зробити висновок, що організатори — російська військова розвідка. У цьому напрямку розслідування продовжено», — заявив голова Департаменту розслідування організованих злочинів Генпрокуратури Литви Артурас Урбяліс.

Як винагороду російські куратори обіцяли юнакові автомобіль BMW 530, а також — разом із спільником — 10 тисяч євро. За інформацією Радіо Свобода, Данило Бардадим — уродженець Херсона, який залишив Україну у неповнолітньому віці після початку повномасштабного російського вторгнення.

Другого підозрюваного українця затримано у Польщі, його судитимуть там же.

Раніше ми писали, що відомо про російський слід і причетність українців до диверсії на залізниці у Польщі.