Дайверы нашли российское шпионское устройство возле Британии: что это может означать

Дайверы нашли российское шпионское устройство у побережья Вельса / © ВВС

Реклама

Команда дайверов-волонтеров очищала море от мусора и обнаружила необычный объект в морской природоохранной зоне Скомер. Это происходило у побережья Вельса. По словам независимых экспертов, это устройство — российский гидроакустический буй РГБ-1А. Его используют для прослушивания моря и применяют для обнаружения подлодок.

Об этом пишет BBC.

Объект, похожий на сонобуй — устройство акустической слежки. Его обнаружили дайверы из организации Neptune’s Army of Rubbish Cleaners (NARC) 15 ноября во время планового погружения.

Реклама

Идентификация и происхождение находки

Сначала волонтеры предположили, что находка может являться частью навигационного маркера. Однако дальнейшее обследование и консультации с экспертами привели к выводу, что это может быть военный сонобуй.

Независимый оборонный аналитик, специализирующийся на подлодках, выразил «уверенность», что найденный объект — это взорванный российский гидроакустический буй РГБ-1А. Это модель, которую обычно сбрасывают с патрульных самолетов Ту-142М. Устройство длиной около 120 см и весом 15 кг было описано как «избитое», но относительное отсутствие морских наростов свидетельствует о том, что оно, вероятно, было сброшено недавно.

Команда NARC сопоставила свою находку с подобными объектами, о которых сообщалось в Корнуоле и Ирландии в 2021 году, а также в Литве в 2024 году. После консультаций с бывшим представителем Королевского военно-морского флота, глава NARC Дэйв Кеннард сообщил о находке Береговой охране Ее Величества.

Контекст подводной активности

Хотя Королевский военно-морской флот отказался комментировать конкретную находку по соображениям оперативной безопасности, этот инцидент получил огласку на фоне роста напряженности в водах Великобритании.

Реклама

Обнаружение буя произошло на той же неделе, когда Министр обороны Великобритании Джон Гили подтвердил, что российское судно «Янтарь» действовало на краю вод Великобритании. Хотя Россия называет его исследовательским, западные страны подозревают, что оно картографирует подводные кабели связи, по которым передается более 90% данных страны.

Ранее британские военные уже обнаруживали российские «шпионские датчики» в море, предназначенные для слежки за атомными подлодками. Россия пока не комментировала находку буя у побережья Уэльса.

Справка: Сонобуй — это акустический сенсор, используемый для обнаружения подводных объектов, таких как подлодки. Они жизненно важны для военно-морских систем обнаружения и регулярно используются флотами мира.

Напомним, в Вильнюсе (Литва) суд приговорил гражданина Украины Даниила Бардадима к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения за поджог магазина IKEA.

Реклама

Ранее мы писали, что известно о российском следе и причастности украинцев к диверсии на железной дороге в Польше.