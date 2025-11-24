В питоновом тренче и коричневом комбинезоне: Наоми Кэмпбелл вся в коже появилась на Формуле-1 в Лас-Вегасе

Наоми Кэмпбелл / © Getty Images

Наоми Кэмпбелл посетила Гран-при Формулы-1 в Лас-Вегасе, где продемонстрировала стильный аутфит.

Супермодель появилась там в питоновом тренче из коллекции прет-а-порте бренда Elie Saab сезона весна-лето 2026. Под верхней одеждой на звезде был коричневый комбинезон Zimmermann с воротником-стойкой и на молнии, которую она расстегнула, продемонстрировав нюдовое боди с глубоким декольте. Широкие штанины Наоми заправила в коричневые остроносые ботильоны на шпильках от Le Silla.

Кэмпбелл надела длинный парик с локонами и сделала макияж с розовым блеском на губах. В ушах у нее были серьги с камнями, на лице — прямоугольные солнцезащитные очки, на шее — золотые цепочки с камнями, а на руках были разнообразные браслеты из бисера.

Напомним, на трассах Формулы-1 побывали также Бейонсе и Jay-Z, которые позировали в не менее эффектных луках.